En 2021, les ventes de PC ont atteint leur plus haut niveau en 10 ans

Alors que 2020 était déjà une année record, le marché des PC poursuit sa lancée. En 2021, les ventes de PC ont atteint leur plus haut niveau en près de 10 ans. Ce marché a connu une croissance de quelque 15 %, d'après une étude d'IDC publiée le 12 janvier 2022. Le spécialiste Gartner, également à l'origine d'une étude, estime pour sa part la croissance à 9,9 % en 2021.



Près de 340 millions de PC ont été vendus en 2021, d'après Gartner. Cela représente une augmentation de près de 10% par rapport aux chiffres déjà records observés en 2020. IDC parle de 348,8 millions de ventes, en hausse de 15%.







Lenovo en tête

Comme en 2020, en tête du classement se trouve le Chinois Lenovo (21 701 PC vendus et 23,4% de parts de marché) suivi par HP et Dell. En queue de peloton, se trouvent Apple, Asus et Acer avec respectivement 8,2%, 6,6% et 6,5% du marché.



"Les besoins en PC des consommateurs sur les marchés émergents et la demande commerciale mondiale sont restés forts au cours du trimestre, l'offre étant un facteur déterminant", a analysé Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour Mobile Device Trackers d’IDC, dans un communiqué. "Alors que la demande des consommateurs et de l’éducation a diminué dans certains marchés, nous continuons de voir que le marché global des PC s’est hissé à un niveau beaucoup plus élevé qu’avant la pandémie", a-t-il ajouté.



La pénurie mondiale de puces n'a donc pas provoqué de bouleversements majeurs sur ce marché. Ce qui est beaucoup moins vrai sur le marché des smartphones. Le cabinet d'études Counterpoint Research, qui tablait au départ sur une croissance annuelle de 9% en 2021, a revu sa perspective à +6%. Au total, 1,41 milliard de smartphones devraient avoir été expédiés à la fin de l'année.