En Allemagne, Google modifie ses pratiques en matière de traitement de données

Dans le cadre d'une procédure initiée en 2021 par l'Office fédérale de lutte contre les cartels (Bundeskartellamt), l'équivalent de l'Autorité de la concurrence en Allemagne, Google a modifié ses pratiques en matière de traitement des données. Les engagements pris concernent plus de 25 services, dont Gmail, Google News, Assistant, Contacts et Google TV, à travers lesquels la firme traite de nombreuses données, parfois en les croisant.

Plus de choix sur le sort des données

"A l'avenir, les utilisateurs de services Google disposeront de bien plus de choix quant au sort de leurs données, à la manière dont Google peut les utiliser et à la question de savoir si les données peuvent être utilisées entre les services", s'est félicité Andreas Mundt, président du Bundeskartellamt. En effet, désormais "sans le consentement volontaire et éclairé de l'utilisateur, les données de Google et des services tiers ne peuvent pas être utilisées ni même fusionnées dans des services Google fournis séparément", a-t-il ajouté.



C'est en janvier 2021 que le gendarme allemand a épinglé la firme américaine sur ses conditions de traitement de données. Dans le cadre de la section 19a de la GWB, la loi allemande de la concurrence, il lui demandait de modifier ses pratiques estimant qu'elles n'offraient pas aux utilisateurs un choix suffisant pour consentir ou refuser le traitement de leurs données à travers les très nombreux services de Google.



En pratique, Google est désormais obligé de proposer "des choix appropriés de fusion de données". Les options ne doivent plus être conçues de telle manière à ce que les utilisateurs ne soient dirigés que vers "un traitement de données interservices", indique l'autorité allemande. En revanche, si aucun traitement de données "interservices" n'a lieu et que les conditions le précisent expressément, Google n'est pas tenu de proposer les options correspondantes.

Protéger les données personnelles et la libre concurrence

Ces nouveaux engagements protègent "le droit des utilisateurs à l'autodétermination concernant leurs données" mais également la libre concurrence entre les entreprises. Comme l'a expliqué Andreas Mundt, "les concurrents de Google ne disposent pas de ces données et subissent donc de sérieux désavantages concurrentiels".