En quête de croissance, Reddit veut doubler ses effectifs et accélérer sur les abonnements payants

Reddit, le site de partage de contenu aux allures de méga-forum de discussion, souhaite désormais dégager des revenus à la hauteur de l'intérêt qu'il suscite auprès des internautes. S'il n'a pas encore divulgué de plan d'attaque détaillé, il compte aussi investir sur son développement et déclare dans un billet de blog vouloir doubler ses effectifs en 2021.



Lancé en 2005 à San Francisco par deux jeunes étudiants, Alexis Ohanian et Steve Huffman, le site fonctionne sous sous-catégories classées par thématiques, les subreddits, dans lesquelles les utilisateurs partagent des liens, créant ce faisant des fils de discussion. Les internautes, qui sont au cœur même du fonctionnement du site, votent ensuite pour faire monter ou descendre un sujet.



Des revenus pas au niveau de son nombre d'utilisateurs

Populaire auprès de pratiquement toutes les communautés imaginables, Reddit est l'un des 20 sites web les plus fréquentés au monde, avec par moment plus d'utilisateurs actifs que Twitter. Pourtant, le site peine à produire des résultats financiers du même ordre que ses pairs. D'un point de vue technique, la valorisation et les revenus de l'entreprise sont bien loin de ceux de Twitter ou Snap, sans même parler de Facebook.



Reddit veut changer cette donne et va pour ce faire élargir son offre, rapporte le Guardian. Après s'être offert Dubsmash, l'ancêtre de TikTok, en décembre dernier, il a récemment lancé Reddit Talks, un clone de Clubhouse. Il a également bouclé un tour de table de 160 millions de dollars en février. Elle fait suite aux 300 millions de dollars récupérés au cours d’une levée dirigée par Tencent en 2019.



Focus sur les abonnements premium

Reddit a également entrepris de monétiser directement ses utilisateurs via des abonnements payants. Pendant des années, la société a permis aux utilisateurs de faire des dons au site en échange d'une expérience sans publicité appelée Reddit Gold, un statut que les internautes pouvaient également s'offrir les uns aux autres en récompense d'un contenu qualitatif.



Désormais, Reddit va plus loin. Il a transformé son Reddit Gold en abonnement Premium qui offre de nombreux cadeaux et avantages contre un abonnement annuel de 50 dollars. La publicité représente toujours "la grande majorité" des revenus de Reddit, mais la société a doublé ses recettes l'année dernière grâce au renforcement de l'activité premium. Des signes encourageants pour ce site qui n'a par ailleurs que très peu évolué visuellement ces dernières années.