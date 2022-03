Epic Games rachète la plateforme musicale Bandcamp

Epic Games a fait l'acquisition de Bandcamp. Les deux entreprises ont annoncé la nouvelle le 2 mars au soir. Un rachat au montant inconnu et qui pourrait surprendre à première vue, Bandcamp étant une plateforme d'hébergement et de vente de musique, tandis qu'Epic est surtout connu comme éditeur du moteur Unreal Engine et développeur de jeux vidéo (notamment le très populaire Fortnite).



Cependant Epic Games s'attache depuis quelques années à construire un écosystème favorable aux "créateurs", cette catégorie mal définie mais extrêmement prisée mêlant professionnels et amateurs qui génèrent du contenu sous toutes ses formes. Il avait déjà racheté Artstation en mai 2021, une plateforme de portfolio pour les artistes de l'industrie vidéoludique, suivi de Sketchfab, spécialiste de l'hébergement de modèles 3D (juillet 2021).



Une adéquation culturelle

Sous l'impulsion de son fondateur et CEO Tim Sweeney, Epic se veut ouvert et moins gourmand que la concurrence, ne prélevant que 12% des revenus provenant de ses plateformes. Sur ce plan, on peut donc voir une adéquation culturelle avec Bandcamp, largement perçu comme un acteur bienveillant envers les musiciens, par opposition à des plateformes prédactrices comme Spotify, souvent décriées pour les faibles revenus qu'elles reversent aux artistes.



L'autre aspect est plus pragmatique : Bandcamp est utilisé par un nombre non-négligeable de musiciens travaillant dans l'industrie du jeu vidéo, et il y a une logique à disposer de cette manne au sein d'un écosystème plus large de produits Epic servant tous les pans de ce secteur. Outre les entreprises citées plus haut, on rappelle qu'Epic a multiplié les rachats ces dernières années, notamment Quixel et sa bibliothèque Megascans (novembre 2019), Cubic Motion (mars 2020) et RealityCapture (mars 2021).



Bandcamp reste indépendant pour le moment

Si Bandcamp continuera d'opérer indépendamment et qu'Ethan Diamond, cofondateur et CEO de l'entreprise, restera à sa tête, il travaillera avec Epic à développer de nouveaux produits (y compris poursuivre son initiative récente de streaming).



Ethan Diamond se veut néanmoins rassurant : il n'y aura pas de changement sur l'existant, y compris les Bandcamp Fridays, évènements lors desquels la plateforme ne prélève aucun frais sur les ventes afin de donner un coup de pouce aux artistes en cette période de disette (la pandémie ayant donné un coup d'arrêt aux concerts). Il rappelle également que les artistes reçoivent en moyenne 82% de la somme de chaque vente sur sa boutique et que depuis sa création en 2008, Bandcamp a généré 1 milliard de dollars de revenus pour ses utilisateurs.