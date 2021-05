Epic Games s'offre la plateforme de portfolio ArtStation et en baisse les frais à 12%

La société Epic Games, à l'origine du moteur 3D Unreal Engine et du jeu à succès Fortnite, a annoncé le 3 avril avoir racheté ArtStation, une plateforme de référence qui permet aux artistes de présenter leur portfolio et de vendre leurs oeuvres. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.



Fondé en 2014, ArtStation est un site référençant les portfolios des artistes professionnels du jeu et du divertissement en ligne. Il inclut également une marketplace pour vendre les productions et une bibliothèque de vidéos éducatives, qui sera gratuite pour le reste de l'année 2021, précise Epic Games. Des offres d'emplois sont également disponibles.



de nouveaux outils pour les créateurs

Epic Games prévoit l'intégration de nouvelles fonctionnalités et outils à destination des créateurs dans ArtStation. La plateforme "continuera de fonctionner comme une marque indépendante tout en collaborant étroitement avec l'équipe Unreal Engine", explique l'entreprise de Tim Sweeney.



Leonard Teo, le CEO d'ArtStation, a également apporté une précision importante dans un billet de blog. La plateforme continuera à être ouverte "à tous les créateurs à travers tous les secteurs verticaux, à la fois 2D et 3D, y compris ceux qui n'utilisent pas Unreal Engine".



Epic Games réduit les frais de vente

En parallèle, Epic Games a annoncé une réduction des frais de vente standards de 30% à 12% et de 20% à 8% pour les membres ArtStation Pro. Une décision dans la continuité de la stratégie engagée avec l'Epic Games Store, et qui se veut un pied de nez à Apple, entreprise avec laquelle Epic est actuellement en procès en Californie. En effet, il estime qu'Apple abuse de sa position à travers sa boutique d'applications. C'est le prélèvement de 30% sur les revenus de tout achat effectué depuis une application, même s'il s'agit d'un abonnement récurrent, qui cristallise les tensions.



Depuis quelques mois, Epic Games multiplie les acquisitions. Début mars 2021, il s'est offert Capturing Reality, une entreprise spécialisée dans la photogrammétrie. Cette technique permet de construire un modèle 3D à partir de photos. Dans la même logique, il s'était emparé en novembre 2019 de Quixels, une société à l'origine de la bibliothèque Megascans comportant 10 000 modèles photoréalistes en 2D et 3D.