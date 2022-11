EQT lance un nouveau véhicule d'investissement doté d'1,1 milliard d'euros

Le fonds suédois EQT Ventures prend de l'ampleur. Il a annoncé ce mercredi 9 novembre 2022 la clôture d'1,1 milliard d'euros de son véhicule d'investissement EQT Ventures III. Le fonds salue l'appétence des investisseurs pour les start-up technologiques en phase de démarrage. Il assure que ses équipes expérimentées et son approche terrain ont rassuré ces investisseurs alors que le contexte macroéconomique est difficile.

Climat, énergie et deep tech à l'honneur

Ce fonds est dédié à l'investissement dans les start-up en phase de démarrage. EQT explique vouloir investir des tickets allant de 1 à 50 millions d'euros dans des start-up technologiques. Sa thèse d'investissement se concentre tout particulièrement sur les pépites qui "utilisent la technologie pour résoudre certains des plus grands défis auxquels la société est confrontée". Sont visés des secteurs comme le climat, la food tech, l'énergie, l'économie créative, la data et les infrastructures informatiques, les deep tech.

EQT dispose de bureaux dans six pays (Stockholm, Amsterdam, Londres, San Francisco, Berlin et Paris). Le fonds suédois se concentre sur les jeunes pousses en Europe mais également en Amérique du Nord. A noter que ce nouveau véhicule d'investissement a déjà réalisé 13 investissements notamment dans Juni, Nothing, Knoetic et Candela.

9 start-up valorisées à plus d'un milliard

Au global, les fonds EQT disposent actuellement d'un portefeuille d'entreprises réparties dans 16 pays. Depuis son lancement en 2016, EQT Ventures a réalisé une centaine d'investissements. 9 de ces investissements ont déjà atteint une valorisation supérieure à 1 milliard d'euros (Wolt, Small Giant Games, Einride, etc.), se targue le fonds qui ajoute avoir revendu 18 de ses participations.

La galaxie EQT Ventures comprend par exemple un fonds d'investissements pour des levées de fonds à des stades plus avancées. EQT Growth, qui devrait disposer de 2,4 milliards de dollars, investis des tickets allant de 50 à 200 millions d'euros. "Les capitaux levés par les deux fonds d'EQT s’élèvent à un total d’engagements de 3,5 milliards d'euros dédiés au marché privé de la technologie, consolidant ainsi notre position comme l'un des plus grands investisseurs technologiques au monde", déclare Per Franzén, Head of Private Capital and Deputy Managing Partner chez EQT.

Il convient de précise que les deux divisions sont distinctes et disposent d'équipes séparées. Un investissement lors d'un tour de table en Série A n'assure absolument pas que EQT Growth prenne la relève lors de levées ultérieures.