[Etude] Le Bitcoin serait le placement le plus rentable pour 15% des jeunes

Depuis le début de la crise du Covid-19, les Français ont épargné près 267 milliards d'euros. Une épargne financière supérieure d'environ 157 milliards à ce qui aurait été constaté hors pandémie, selon la Banque de France. Que vont-ils en faire ? Selon une étude du Cercle de l'épargne et d'AG2R La Mondiale publiée ce mardi, réalisée par l'Ifop début septembre auprès d'un peu plus de 1000 personnes, près de la moitié compte tout simplement conserver ces liquidités.



Quand on interroge les sondés au sujet des placements qu'ils jugeraient les plus intéressants financièrement, sans surprise, l'immobilier locatif reste en tête, suivi de loin par les actions. Un placement recueille un nombre de réponses significatif : le Bitcoin. La cryptomonnaie est citée comme le placement le plus rentable par 6% des sondés. C'est peu ? Pas tant que ça. L'assurance vie, en euros (placement garanti) ou en unités de compte (risque de perte en capital), affiche le même score ! C'est juste deux points en-dessous du livret A (dont le taux est de 0.5% depuis février 2020), et 1 point au-dessus du plan épargne logement.



Le seul placement plus rentable qu'avant

En février 2019, seuls 2% des répondants citaient le Bitcoin comme le placement le plus rentable selon eux. En deux ans et demi, les Français estiment que tous les placements ont perdu en rentabilité, sauf un : le Bitcoin. Entre temps, le cours du Bitcoin a été multiplié par plus de 15, tandis que le rendement des fonds euros en assurance vie reculait environ de 25% et que le CAC40 progressait de plus de 30%.



Chez les 18-24 ans, le Bitcoin est même estimé comme le placement le plus rentable par 15% des sondés. 20% des artisans et commerçants le placent en pole position, quand 10% d'entre eux estiment que ce sont les actions qui rapportent le plus. Le Bitcoin est particulièrement bien considéré par les hauts revenus (au-delà de 3000 euros nets mensuels).



Un sondage qui démontre que les cryptomonnaies sont désormais bel et bien considérés comme un actif financier par une part grandissante de la population, au-delà des aficionados de la première heure.