Euronext Tech Leaders, nouvel indice boursier pour les valeurs technologiques européennes

L'indice officiel des valeurs de la tech européenne devient réalité. Euronext annonce ce mardi 7 juin le lancement d'Euronext Tech Leaders, la vitrine qui va regrouper une centaine d'entreprises de croissance et de licornes listées sur l'une des sept grandes places européennes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo), et valorisées plus de 300 millions d'euros.



Conçue sur le modèle du Nasdaq américain, elle offrira également aux entreprises une palette de services "pre-IPO" et "post-IPO" (conseil, communication, réseau, couverture par des analystes…) dans le but de renforcer le secteur en Europe. Le nouveau marché a été créé en partenariat avec BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale, la Caisse Des Dépôts, Bpifrance, La Mission French Tech, Amiral Gestion, Cliff, ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto Securities, SpareBank 1 Markets, et Davy.



La France bien représentée

Le nouvel indice, qui sera opérationnel en juillet, compte une quarantaine de sociétés françaises, parmi lesquelles Aramis, Atos, Believe, Capgemini, Dassault Systèmes, Exclusive Networks, OVHcloud et Ubisoft. Mais aussi des start-up moins connues comme SES-Imagotag, Nacon et Esker.



En plus des secteurs traditionnels tels que l'e-commerce, le logiciel, le hardware, les fintech, etc., le nouveau segment d'Euronext inclut les biotech et les cleantech.



Plus de 700 entreprises innovantes sont cotées sur les différents marchés d'Euronext. En 2021, plus de la moitié des 212 introductions en bourse correspondaient à des sociétés technologiques, indique Euronext dans son communiqué.