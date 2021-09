Facebook, Instagram, WhatsApp... La stratégie de Mark Zuckerberg pour charmer les e-commerçants

Facebook a lancé le 16 septembre une série de nouvelles fonctionnalités permettant aux entreprises de "se connecter" à leurs clients. Une annonce qui s'inscrit dans son ambition de devenir le partenaire privilégié des TPE et PME, mais également des plus grosses structures.



Ces nouvelles fonctionnalités aideront Facebook, l'un des leaders de la publicité ciblée en ligne, à offrir des expériences d'achats personnalisées aux utilisateurs de ses réseaux sociaux et applications de messagerie instantanée, a commenté Karandeep Anand, vice president of business products au sein de Facebook, cité par Reuters.



Intégrer un bouton vers WhatsApp

Facebook va offrir la possibilité aux entreprises d'ajouter un bouton sur leur profil Instagram pour permettre aux utilisateurs de leur envoyer un message sur WhatsApp en un seul clic. L'intégration de WhatsApp est particulièrement importante pour les clients dans des pays comme l'Inde et le Brésil, où l'application de messagerie est très largement utilisée, a indiqué Karandeep Anand.



Toujours sur Instagram, les entreprises à l'origine de publicités pourront choisir toutes les messageries sur lesquelles elles sont disponibles, c'est-à-dire sur Instagram avec les "Direct", sur WhatsApp ou Messenger.



Effectuer des devis

Les internautes pourront également effectuer une demande de devis directement sur Messenger grâce à un bouton dédié situé sur le profil Facebook des entreprises. Ils seront renvoyés vers un court questionnaire de 4 à 5 questions. Cette fonctionnalité semble particulièrement intéressante pour les petites entreprises pour qui le devis est un véritable outil marketing et de prospection.



Facebook a également annoncé des mises à jour au sein de Facebook Business Suite, une interface à destination des PME et TPE. Présentée en septembre 2020, elle leur permet de gérer l'ensemble de leurs comptes sur les différents réseaux sociaux – Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp – via une interface unique.



Un service de messagerie sera bientôt intégré à Facebook Business Suite ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité permettant aux entreprises de créer, gérer et publier facilement du contenu directement sur la plateforme.



Créer un portefeuille de services dédiés à l'e-commerce

A travers ses différentes filiales et son réseau social, Facebook veut créer un véritable portefeuille de solutions dédiées à l'e-commerce. "Nous investissons dans la construction de l'avenir du commerce", avait déclaré Mark Zuckerberg, patron de Facebook, lors du lancement de Facebook Marketplace, un service de petites annonces. L'objectif est évidemment de monétiser les services proposés grâce à sa présence presque monopolistique dans la publicité en ligne et les outils d'interaction sociale.



Mais cette stratégie inquiète certains régulateurs. La Commission européenne a ouvert une enquête en juin dernier sur Facebook Marketplace. Elle souhaite déterminer si Facebook a enfreint les règles de concurrence européennes en utilisant les données publicitaires recueillies auprès d'annonceurs afin de les concurrencer sur des marchés où il est présent, celui des annonces en ligne.