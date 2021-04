Facebook Marketplace atteint le milliard d'utilisateurs, Shops le million de boutiques

La fonctionnalité "Marketplace" de Facebook, qui permet d'acheter et vendre des objets entre particuliers, a atteint le milliard d'utilisateurs, a indiqué le réseau social lors de la présentation de ses résultats financiers du premier trimestre 2021.



Facebook Marketplace a été lancé en octobre 2016 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a été déployé un an plus tard dans 17 pays européens, dont la France. Le lancement de ce service répondait au constat que le réseau social était déjà utilisé pour acheter et vendre des objets à travers des groupes dédiés.



1 million de magasins sur Shops

L'entreprise a également annoncé que "Facebook Shops", sa fonctionnalité gratuite de boutique en ligne sur Facebook et Instagram disponible depuis mai 2020, comptait désormais un million de magasins et plus de 250 millions de clients.



C'est la crise du Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales qui ont motivé la création de Shops, expliquait Mark Zuckerberg, patron de Facebook, lors du lancement de la fonctionnalité l'année dernière. Lors de la présentation des résultats financiers, il a d'ailleurs rappelé la place croissante qu'a prise le commerce en ligne lors de cette crise sanitaire.



"Nous investissons dans la construction de l'avenir du commerce'", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il reste encore du chemin à faire pour "créer une plateforme complète". Le réseau social compte bien poursuivre cette ambition en s'appuyant sur les domaines dans lesquels il est déjà fortement présent : la publicité en ligne et les outils d'interaction sociale.



Faciliter la création des petits commerces

Facebook travaille sur de futures fonctionnalités permettant de monétiser ses services d'e-commerce. Instagram va bientôt se doter de services dédiés aux créateurs de contenus. La fonctionnalité "Creator Shops" permettra aux "influenceurs" de vendre leurs produits au travers d'une boutique dédiée. Un système de rémunération pour les créateurs de contenus qui recommandent des produits via Instagram a également été mentionné.