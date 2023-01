Faillite de FTX : "SBF" clame son innocence tandis que l'étau se resserre

© Photo by Mariia Shalabaieva on Unsplash

Sam Bankman-Fried, l'étoile noire de la plateforme d'échange de cryptomonnaies en faillite FTX, clame toujours son innocence. Celui qui a décidé de plaider non coupable face aux huit chefs d'accusation qui pèsent sur lui, et malgré les plaider coupable de ses anciens associés, a publié le 12 janvier un billet de blog pour donner au public sa version des faits. Dans laquelle il assure n'avoir "pas volé de fonds, et certainement pas planqué des milliards".

"Aucun fonds n'a été volé"

"SBF" est persuadé – en tout cas c'est ce qu'il affirme – que si FTX n'avait pas été poussée à se placer en liquidation judiciaire, sa société aurait été en mesure de restituer les sommes dues à l'ensemble de ses clients et de ses créanciers. "Je continue de penser que, si FTX devait se relancer aujourd'hui, il serait possible de compenser financièrement nos clients", écrit-il.

Il explique que la chute de sa société de trading Alameda Research a été causée par l'effondrement du marché des cryptomonnaies, et non par des fraudes. "Aucun fonds n'a été volé. Alameda a perdu de l'argent à cause d'un krach de marché contre lequel elle n'était pas suffisamment couverte – à l'instar de Three Arrows et d'autres cette année. Et FTX en a subi les conséquences, comme Voyager et d'autres plus tôt." "FTX International et Alameda étaient deux activités légales, indépendantes et rentables en 2021, qui généraient des milliard", ajoute-t-il.

Il accuse également le patron de Binance, Changpeng Zhao, d'avoir organisé sciemment une campagne de déstabilisation de FTX.

5 milliards de dollars d'actifs récupérés

Assigné à résidence chez ses parents en Californie, SBF attend désormais son procès, qui devrait débuter le 2 octobre 2023. Il risque un cumul de 115 années de prison.

Les liquidateurs de la société ont récupéré 5 milliards de dollars d'actifs en cash et en cryptomonnaies, qui serviront à rembourser les créanciers, dont 9 millions de clients dont les actifs ont été gelés. SBF se montre singulièrement optimiste quant aux perspectives de voir les clients retrouver l'intégralité de leurs avoirs. Il en rajoute en affirmant "dédier la quasi-totalité de son patrimoine personnel aux clients de FTX".

Mais même à ce niveau, les choses se compliquent. Par exemple, sa participation de 465 millions de dollars dans le courtier Robinhood, qu'il souhaitait mettre à disposition de ses clients, a été saisie par la justice car cet investissement a été réalisé grâce à un prêt accordé par Alameda… De plus, les avocats de l'ancien patron de FTX cherchent à utiliser ces fonds pour financer sa défense.

En attendant, l'onde de choc de la faillite de FTX continue de se propager. Cette semaine, le Financial Times a appris que la plateforme de prêts en cryptomonnaies Genesis, une filiale de Digital Currency Group qui avait prêté des fonds à FTX et Alameda et qui est désormais au bord du dépôt de bilan, devait plus de 3 milliards de dollars à ses créanciers.