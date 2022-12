Fortnite : Epic Games condamné à payer 520 millions de dollars pour n'avoir pas protégé les jeunes joueurs

Epic Games va devoir mettre la main au portefeuille pour mettre fin à plusieurs procédures intentées par l’autorité de la concurrence américaine, la Federal Trade Commission (FTC). La FTC reprochait notamment au créateur du jeu vidéo Fortnite d’avoir collecté les données personnelles d’enfants, surreprésentés parmi ses utilisateurs, sans avoir obtenu l’accord préalable des parents et d’avoir permis le cyberharcèlement de ces derniers à cause d’une activation par défaut de leur micro et de la messagerie.



En plus de ces inquiétudes, qui ont poussé la FTC a déposé un recours devant la justice fédérale, le régulateur américain s’était penché sur les “dark patterns” (“pièges à utilisateurs” en français”) qu’Epic Games déployait dans Fortnite et qui incitaient les joueurs à faire des achats non désirés.



“La configuration contre-intuitive, incohérente et déroutante des boutons de Fortnite a conduit les joueurs à subir des frais non désirés sur la base de la pression d’un seul bouton. Par exemple, les joueurs pouvaient être facturés alors qu’ils tentaient de sortir le jeu du mode veille, alors que le jeu était dans un écran de chargement, ou en appuyant sur un bouton adjacent alors qu’ils tentaient simplement de prévisualiser un objet”, note la FTC. Et d’ajouter : “Ces tactiques ont entraîné des centaines de millions de dollars de frais non autorisés pour les consommateurs”.

520 millions de dollars

Pour mettre fin à de possibles poursuites, Epic Games a accepté de débourser 520 millions de dollars (490 millions d’euros). L’entreprise américaine paiera d’abord une amende record de 275 millions pour avoir enfreint la législation sur la protection des enfants, et devra adopter une nouvelle politique de confidentialité garantissant que les communications vocales et textuelles sont désactivées par défaut.



"Le ministère de la Justice prend très au sérieux sa mission de protection des droits à la confidentialité des données des consommateurs", a déclaré Vanita Gupta, procureure générale adjointe. Cette sanction “envoie un message à tous les fournisseurs en ligne : la collecte d’informations personnelles sur les enfants sans le consentement des parents ne sera pas tolérée”, a-t-elle prévenu.

Exit les "dark patterns"

La seconde partie de l’accord prévoit, quant à elle, que l’éditeur de jeu vidéo devra verser 254 millions de dollars pour rembourser les consommateurs qui auraient été victimes de ces “dark patterns”.



“Aucun développeur ne crée un jeu avec l’intention de se retrouver ici”, a déclaré, de son côté, l’entreprise dans un billet de blog, tout en s’engageant continuer à travailler sur “ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre lorsqu’ils effectuent des achats, à veiller à ce que les annulations et les remboursements soient simples et à mettre en place des mesures de protection qui contribuent à ce que notre écosystème reste sûr et amusant pour les publics de tous âges”.