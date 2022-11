Free Pro s'impose en enseigne à part entière pour les entreprises et collectivités

"Après l’acquisition de Jaguar Network en 2019 pour investir le marché BtoB et le lancement de la Free Pro fixe et mobile voici près de deux ans, nous avons conquis 30 000 clients dont un millier de grands comptes et ETI. Ce n’est pas rien," se réjouit Denis Planat, directeur général de Jaguar Network-Free Pro.



Il poursuit : "Nous voulions proposer de l’innovation, de la simplicité et un juste prix à ces professionnels, nous avons secoué le marché et ces dirigeants nous ont accueilli avec bienveillance. Aujourd’hui, nous poussons notre démarche un cran plus loin, pour continuer à progresser. Jaguar Network disparaît en tant qu’enseigne pour devenir Free Pro. Nos offres couvriront les entreprises de toutes tailles et les collectivités publiques pour la connectivité et la téléphonie, avec toujours les mêmes fondamentaux de simplicité, de performance et rapport qualité-prix."



L’annonce a été officialisée ce 30 novembre dans le nouveau siège parisien de l’entreprise. Elle débouche sur l’affirmation d’objectifs ambitieux : "Nous espérons doubler le nombre de clients dans l’année à venir, poursuit le dirigeant, fier d’une stratégie qui a permis de réaliser 25% de croissance en 2022 sur ce marché et d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Toutes nos implantations dans les différentes régions participeront à ce développement."

Une compétence fortement renforcée

Reconnue pour son expertise dans l’univers des télécommunications, du cloud et des services managés ainsi que dans l’exploitation de datacenters de proximité, Jaguar Network, née à Marseille en 2001 à l’initiative de Kevin Polizzi, ne verra néanmoins pas son nom totalement effacé des tablettes de Free Pro. La dénomination "Jaguar Network by Free Pro" sera désormais réservée aux solutions "XPR" (expert) destinées à résoudre les problématiques de téléphonie, de connectivité, de mobilité et de cloud les plus complexes par un accompagnement spécifique du client, jusque sur les questions de souveraineté des données ou de cybersécurité.



"Nous voulons libérer les entreprises de toutes ces préoccupations, explique Denis Planat. Elles sont prêtes à se faire assister et nous pouvons les aider à se poser les bonnes questions, même dans des secteurs très exigeants comme l’industrie, en sollicitant nos ingénieurs de très haut niveau pour accélérer leur développement. Nous avons recruté cette année 250 personnes. Free Pro s’appuie maintenant sur 500 collaborateurs partout en France. Nous prévoyons d’en embaucher une centaine supplémentaire en 2023 et autant en 2024. Nous changeons vraiment de dimension."



Le centre de contact pour l’ensemble des offres commerciales Free Pro et XPR restera sous la responsabilité de Predictiv Pro. Denis Planat admet que Free Pro a encore du travail à accomplir pour sensibiliser et éduquer les TPE/PME sur les technologies que le groupe peut leur fournir afin de réussir leur transition numérique. Avec le "poids" acquis par Free en France sur les particuliers, il ne doute pas que Free Pro part pour conquérir à son tour une forte notoriété chez les professionnels.