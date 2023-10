Google a versé 18 milliards de dollars à Apple pour être son moteur de recherche par défaut

La relation – pour le moins alambiquée – entre Google et Apple est sous les feux des projecteurs dans le cadre du procès antitrust intenté à Google qui se déroule en ce moment même aux États-Unis.



Si le département de la justice et des dizaines d'États accusaient la firme américaine de manipuler le marché en sa faveur grâce à des accords avec d’importantes entreprises technologiques telles qu’Apple, l’enquête a fourni des éléments probants, en partie divulgués dans un article du New York Times.

18 milliards de dollars pour rester le navigateur par défaut des appareils Apple

Elle révèle que pour rester le moteur de recherche par défaut de Safari, le navigateur des appareils Apple (iPad, iPhone et Macbook), Google n’a pas lésiné sur les moyens. 18 milliards de dollars (soit un peu plus de 17 milliards d'euros) auraient été versés à la marque à la pomme en 2021. Une somme colossale qui permettrait, de surcroît, à Google, de dissuader la firme de Cupertino de développer son propre moteur de recherche et de s’éviter ainsi une concurrence de taille.

L’enquête révèle par ailleurs que Google a cherché à profiter du Règlement européen sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), qui exige que les grandes entreprises technologiques laissent aux utilisateurs le choix de leurs applications et cessent de favoriser leurs propres produits. Un texte pourtant destiné à l'origine à aider les petites entreprises à rivaliser... Il aurait ainsi cherché à faire du lobbying pour que les régulateurs exigent une plus grande ouverture de l’écosystème Apple. Ouverture qui permettrait au géant américain que ses outils et services, en particulier son navigateur, soient davantage utilisés sur les appareils Apple.

S’ils avaient le choix, les utilisateurs d’Apple choisiraient Chrome ?

Les dirigeants de Google ont estimé que s'ils avaient le choix de leur navigateur par défaut, le nombre d'usagers européens d'iPhone qui utiliseraient Chrome à la place de Safari pourrait tripler, selon des documents examinés par le Times. Reste à savoir ce que le tribunal fera de ces éléments. Le procès se poursuit et Google devrait présenter sa défense dans les jours à venir.