Hosman lève 6 millions d'euros pour déployer sa néo-agence immobilière en France

La start-up parisienne Hosman annonce ce 21 mai une levée de fonds de 6 millions d'euros. Le tour de table a été mené par LBO France, UL Invest et Andrea Wiele, l'ancien CEO d'Axel Springer. Il s'agit de sa deuxième levée de fonds, la première de 1,5 million d'euros remonte à octobre 2018.



Conquérir de nouvelles villes

Grâce à ces nouveaux fonds, Hosman souhaite s'implanter à Lyon, Marseille, Toulouse, Nice et Lille. Il est déjà présent en Ile-de-France, à Nantes et à Bordeaux. Il compte également renforcer ses équipes avec le recrutement d'une centaine de collaborateurs en CDI dans les douze prochains mois.



Partant du constat que les agences immobilières traditionnelles proposent des services souvent chers, Hosman a lancé en 2018 sa néo-agence immobilière. Il promet un accompagnement de bout en bout pour un prix fixe de 4900 euros payé au succès de la vente. Pour l'immobilier haut de gamme, l'entreprise propose un service "premium" avec un prix fixe de 8900 euros. Pour rappel, en moyenne, la commission prélevée par les agences est de l'ordre de 5% du prix de vente du bien.



Un accompagnement complet à frais fixe

En pratique, le vendeur va être mis en relation avec un expert immobilier qui va proposer une estimation du bien et la création d'une annonce intégrant une visite virtuelle en 3D. L'annonce va être proposée à une base acheteurs. Chaque visite fait l'objet d'un compte-rendu. Hosman propose aussi un accompagnement administratif de la signature de la promesse de vente à celle de l'acte authentique auprès du notaire.



Trois ans après sa création, Hosman a passé le cap des 3000 biens confiés à la vente et a multiplié son volume d'affaires par 15. Il a ainsi conquis plus de 4% du marché parisien. En moyenne, par mois, ce sont plus de 300 clients qui confient la vente de leur bien immobilier. Son objectif est de conquérir 10% du marché de la transaction immobilière à l'horizon 2024.