HP prévoit de licencier 4000 à 6000 salariés au cours des trois prochaines années

L'hémorragie se poursuit dans la tech américaine. Après Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce ou encore Twitter, au tour d'HP de licencier. La multinationale américaine spécialisée dans la vente d'ordinateurs et d'imprimantes prévoit de licencier 4000 à 6000 personnes au cours des trois prochaines années. Une annonce faite le 22 novembre 2022 à l'occasion de la présentation de ses résultats.

10 000 recrutements l'année écoulée

Cette vague de licenciements est annoncée dans le cadre du plan de transformation Future Ready qui vise à réaliser d'importantes économies de coûts structurelles. Avec ce plan HP souhaite réaliser des économies brutes annuelles d'au moins 1,4 milliard de dollars d'ici la fin de l'exercice 2025. Cela passe par l'accélération et le renforcement de la transformation numérique du groupe, l'optimisation du portefeuille et l'efficacité opérationnelle. Ainsi que la réduction des effectifs d'environ 4000 à 6000 employés. "Ces actions devraient être achevées d'ici la fin de l'exercice 2025", ajoute l'entreprise.



HP compte actuellement 61 000 salariés, soit environ 10 000 de plus qu'il y a un an. Comme bon nombre d'entreprises tech américaines, HP a recruté de nombreuses personnes l'année écoulée. Un choix qui aujourd'hui se retourne contre l'entreprise, et ses salariés, dans un contexte économique difficile. Cette annonce s'inscrit dans la baisse des résultats du groupe. HP a déclaré un chiffre d'affaires à la baisse de 0,8% sur un an puisqu'il s'élève à 63 milliards de dollars. Son bénéfice net a également chuté à 3,5 milliards de dollars. Des revenus en baisse, tout comme la vente de PC. Cette tendance est mondiale.



Au début de la pandémie de Covid-19 ce secteur a vu les ventes augmenter considérablement puisque les entreprises ont dû équiper les salarier pour le télétravail et les personnes ont également souhaité s'équiper en raison des divers confinements. Mais la croissance des ventes de PC n'a pas duré. Après des années 2020 et 2021 records, les ventes de PC chutent depuis le début de l'année, selon les chiffres publiés par le cabinet IDC. Si le marché est toujours boosté par les ventes aux entreprises, elles ont également diminué sur ce segment et les entreprises retardent leurs achats.