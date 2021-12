IBM inaugue son centre d'innovation dédié à l'intelligence artificielle au cœur de Paris-Saclay

Béatrice Kosowski, présidente d’IBM France, et Harley Davis, vice-président d'IBM France Lab, en présence du secrétaire d'Etat au numérique Cédric O, ont inauguré ce 17 décembre le centre de "co-innovation" situé au coeur du plateau de Saclay. Présenté en 2019 lors du sommet Choose France, il vise à accélérer la collaboration entre les partenaires publics et privés au sein de "l'écosystème de Paris-Saclay", un pôle scientifique et technique inspiré de la Silicon Valley américaine.



Plus de 200 professionnels

Le centre rassemble près de 200 professionnels – chercheurs, développeurs, chefs de produits, designers, data scientists ainsi que des consultants – issus d'une dizaine de nationalités. Ils travaillent avec les autres centres de R&D d'IBM implantés en France, notamment à Sophia-Antipolis dans les Alpes-Maritimes et Pornichet en Loire-Atlantique, mais également dans le reste du monde. IBM France Lab regroupe au total 320 professionnels.



Les équipes travaillent dans trois domaines principaux : la prise de décision "assistée" par l'intelligence artificielle telle que "les règles métier et l'optimisation mathématique", l'automatisation des processus métiers et les outils de développement sur les mainframes (ordinateurs très puissants à l'architecture spécifique, qui centralisent les données et leur traitement et qui se caractérisent par une très grande stabilité).



L'apport de l'IA dans l'imagerie médicale

Lors de l'inauguration du centre, les équipes ont présenté plusieurs projets. Elles travaillent notamment sur l'apport de l'IA dans l'imagerie médicale. L'objectif est de développer des outils d'analyse automatique d'images médicales visant à aider les radiologues. Deux projets sont en cours de développement : l'un porte sur la détection de lésions dans les IRM de la prostate et l'autre sur le foie. Ils sont menés en collaboration avec l'entreprise française Guerbet, spécialisée dans les solutions pour l'imagerie médicale diagnostique et interventionnelle.