Industrie du futur : une plateforme pour mettre en relation fournisseurs et projets

"Solutions Industrie du futur", une des filières labellisées par le Conseil national de l’industrie, qui regroupe les acteurs des machines et des solutions industrielles intelligentes (mécanique, électrique, électronique, numérique, robotique, conception 3D, solutions logicielles…), lance officiellement sa plateforme numérique. Elle est soutenue par l'Etat dans le cadre de France 2030.



soutien de 1,6 million d'euros

Baptisée "Hub solutionsindustriedufutur.org", il s'agit d'un répertoire de 1800 offreurs labellisés, "qui vise à faire connaître et renforcer l’offre à valeur ajoutée française de solutions pour l’industrie du futur en favorisant l’interaction avec les porteurs de projets de modernisation industrielle des autres Filières du Conseil national de l'industrie", explique un communiqué de Bercy. La plateforme permet de répondre à des appels à projets, et de trouver des partenaires technologiques grâce aux outils collaboratifs.



Elle est soutenue par Bpifrance à hauteur de 1,6 million d'euros jusqu'en 2025, en subvention et avance remboursable, dans le cadre de l’appel à projet "Plateformes numériques et mutualisation de données pour les filières" lancé en janvier 2021 par le gouvernement.

accélérer la transformation de l'industrie française

"Cette plateforme de filière s’inscrit dans le cadre des moyens importants que nous déployons dans le cadre du plan France 2030 pour soutenir l’accélération de l’offre française de solutions pour l’industrie du futur et la transition numérique et écologique de l’industrie", commente Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l’Industrie.



"Le Hub de notre Filière 'Solutions Industrie du Futur' est un outil essentiel de densification de l’offre, qui dynamisera les interactions avec les projets stratégiques des filières de la demande, et permettra ainsi de consolider la souveraineté de nos des chaines de valeur", ajoute Frédéric Sanchez, président du comité stratégique de la filière.

une filière de 32 000 entreprises

Lors de la signature du contrat de filière en septembre 2021, ce dernier précisait que la plateforme devait permettre d'éviter que les industriels aillent chercher des offres de fournisseurs étrangers par méconnaissance de l'offre française, et aux offreurs de solutions de trouver d'autres marchés, en dehors de leur filière habituelle.



La filière Solutions Industrie du futur a été créée sur l'impulsion d'Emmanuel Macron en 2015, alors qu'il était ministre de l'Economie. Cette filière rassemble près de 32 000 entreprises et 500 000 salariés selon le Conseil national de l'industrie.