InFinity, un sommet où se rencontrent les écosystèmes tech français et indien

L'Ambassade de l’Inde en France organise un sommet de partenariat autour des technologies numériques entre les deux pays. Intitulé "InFinity" (India-France Innovation in Information Technology), il se tiendra sous un format virtuel du 24 au 30 novembre 2021. Les inscriptions sont gratuites.



Faire se rencontrer les écosystèmes tech français et indien

L'évènement comprendra des interventions par des personnalités politiques de haut rang, dont notamment le Ministre indien de l'Electronique et des Technologies de l'Information, Ashwini Vaishnaw, et le Secrétaire d'État chargé du Numérique, Cédric O.



Des sessions thématiques auront lieu sur les deux premières matinées (quatre heures en matinée le 24 et le 25 novembre), complétée par une exposition virtuelle de 250 start-up françaises et indiennes et des réunions B2B durant toute la semaine (du 24 au 30 novembre). Il sera l'occasion pour les écosystèmes technologiques et financiers en Inde et en France de rentrer en contact, facilitant le réseautage, les pitchs et la collaboration.



Une vision partagée de souveraineté numérique

InFinity s'inscrit dans la vision du partenariat stratégique entre l'Inde et la France mis en place par le Président Emmanuel Macron et du Premier Ministre Narendra Modi. Cette entraide a pour objectif de rendre les deux pays plus compétitifs et d'accroître leurs capacités respectives dans le numérique.



Il faut dire que l'Inde s'est imposée comme une puissance économique indiscutable depuis le début du 21e siècle, et l'Union européenne est aujourd'hui son deuxième principal marché à l'export, après les Etats-Unis. A l'inverse, les entreprises européennes y sont de plus en plus présentes de par le potentiel économique qu'elle représente, d'autant que son marché est moins verrouillé que la Chine.



Enfin, sur le plan numérique, le gouvernement indien est très ambitieux et poursuit des objectifs similaires à ceux de la France : accélération de la transformation numérique, développement d'un solide écosystème de start-up, renforcement de la souveraineté numérique.