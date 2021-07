Intel envisagerait de s'offrir GlobalFoundries pour 30 milliards de dollars

Face à la pénurie de semi-conducteur, Intel souhaite renforcer sa capacité de production pour fournir les Etats-Unis et l'Europe. La société serait actuellement en négociation pour l'acquisition du fabricant de puces GlobalFoundries, selon le Wall Street Journal. Aucune des deux entreprises n'a confirmé l'information, mais la transaction pourrait s'élever à 30 milliards de dollars, croit savoir le média économique.



Se remettre de la pénurie

GlobalFoundries a vu le jour en 2008 lorsqu'AMD, un des principal concurrent d'Intel, s'est séparé de ses fonderies. L'industriel, dont le siège social est aux Etats-Unis, appartient désormais à Global Mubadala Investment, une société d'investissements du gouvernement d'Abu Dhabi. Selon le Wall Street Journal, les discussions semblent avoir lieu entre Intel et Global Mubadala puisqu'un porte-parole de GlobalFoundries a confirmé que la société n'était pas en pourparlers avec Intel.



Cette potentielle acquisition intervient alors que la pénurie de semi-conducteurs paralyse les industries du monde entier. Il pourrait même falloir plusieurs années pour résoudre cette crise mondiale, selon Pat Gelsinger, le PDG d'Intel. Cette acquisition pourrait aider Intel à augmenter sa capacité de production à un moment où la demande est croissante et qu'Intel se lance dans la fabrication de puces pour l'industrie automobile. GlobalFoundries dispose de fonderies en Allemagne, aux Etats-Unis et à Singapour.



De nombreux autres projets

Intel a d'ailleurs annoncé en mars dernier un plan de 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines dans l'Arizona. Pat Gelsinger a également annoncé qu'Intel ne ferait plus cavalier seul en externalisant une plus grande partie de sa production de puces à des fonderies tierces. L'entreprise américaine qui a reporté l'introduction de sa propre technologie de puces en 7 nm aux alentours de 2023, devrait se tourner vers le géant taïwanais TSMC pour la production des processeurs destinés aux ordinateurs portables et aux serveurs de données .



Intel réfléchit aussi à établir une fonderie en Europe ce qui permettrait de soutenir le plan de Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui souhaite multiplier par deux la production de semi-conducteurs d’ici à 2030. L'acquisition de GlobalFoundries permettrait à Intel d'avoir une telle unité de production en Europe. Toutefois, encore faut-il qu'un accord aboutisse et que les autorités de la concurrence le valide.