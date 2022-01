Intel investit 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles fonderies aux Etats-Unis

Intel compte investir plus de 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles fonderies aux Etats-Unis. Cet investissement annoncé vendredi 21 janvier 2022 concerne l'Ohio et vise à renforcer sa production pour répondre à l'importante demande dans les semi-conducteurs. La construction des deux fonderies doit débuter à la fin de l'année pour un démarrage de la production en 2025.



Jusqu'à 8 fonderies

"Les actions d'Intel aideront à construire une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et à garantir un accès fiable aux semi-conducteurs avancés pour les années à venir, a commenté le CEO de l'entreprise, Pat Gelsinger. Intel ramène des capacités et des compétences de pointe aux Etats-Unis pour renforcer l'industrie mondiale des semi-conducteurs". La pénurie de semi-conducteur frappe plusieurs secteurs et la demande mondiale n'est pas prête de baisser. Pour répondre à cette dernière et rester un acteur majeur du secteur, Intel a récemment revu sa stratégie en fabricant non seulement ses propres puces mais aussi celles conçues par d'autres entreprises.



Ce nouveau site de 400 hectares va notamment contribuer à la fabrication de puces conçues par des tiers. L'espace peut accueillir jusqu'à 8 fonderies, même si Intel entend en construire que deux pour commencer. Dans la phase initiale du projet, Intel prévoit la création de 3000 emplois et 7000 pour la construction des bâtiments. Des dizaines de milliers d'emplois locaux devraient également voir le jour à travers l'écosystème de partenaires et de fournisseurs. Afin d'étoffer l'écosystème local, Intel ajoute vouloir investir 100 millions de dollars supplémentaires au cours de la prochaine décennie dans des partenariats avec des établissements d'enseignement.



L'objectif est de renforcer les compétences dans ce domaine et améliorer les programmes de recherche. L'entreprise américaine souhaite également implanter une fonderie en Europe. Son concurrent, le taïwanais TSMC va investir au moins 40 milliards de dollars dans ses capacités de production cette année.