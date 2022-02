Intel s'empare de Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars

Intel a officialisé le 15 février 2022 avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Tower Semiconductor. Le fondeur américain va débourser 5,4 milliards de dollars pour s'offrir les compétences de l'entreprise israélienne dans les solutions de semi-conducteurs analogiques. Sous réserve de l'autorisation des instances réglementaires, les partenaires espèrent clore la transaction dans un an.



Renforcement d'Intel Foundry Services (IFS)

"Le portefeuille de technologies spécialisées de Tower, sa portée géographique, ses relations clients approfondies et ses opérations axées sur les services aideront à faire évoluer les services de fonderie d'Intel et à faire progresser notre objectif de devenir un fournisseur majeur de capacités de fonderie à l'échelle mondiale", a commenté Pat Gelsinger, le CEO d'Intel, dans un communiqué. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie IDM 2.0 d'Intel qui a conduit à la création d'Intel Foundry Services (IFS) en mars 2021. Le but d'IFS est de répondre à la demande mondiale croissante dans les semi-conducteurs en devenant un fournisseur de premier plan.



IFS a actuellement des technologies de pointe en matières de processus et d'emballage et un vaste portefeuille de brevets dans les semi-conducteurs. "Cet accord permettra à Intel d'offrir une gamme convaincante de nœuds de pointe et de technologies spécialisées différenciées sur des nœuds matures, ouvrant de nouvelles opportunités pour les clients existants et futurs à une époque de demande sans précédent pour les semi-conducteurs", a précisé Pat Gelsinger. Le marché de la fonderie est estimé à près de 100 milliards de dollars.



Téléphonie, automobile et énergie

Concrètement, Intel est intéressé par l'expertise de Tower dans des technologies spécialisées comme les radiofréquences (RF), l'alimentation, le silicium-germanium (SiGe) et les capteurs industriels, ainsi que l'automatisation de la conception électronique (EDA). Tower dessert des marchés à forte croissance tels que la téléphonie mobile, l'automobile et l'énergie. "Tower a construit une gamme incroyable de solutions de fonderie analogiques spécialisées basées sur des partenariats clients approfondis, avec des capacités de fabrication mondiales", a déclaré Russell Ellwanger, PDG de Tower.



L'entreprise israélienne dispose également de fonderies aux Etats-Unis et en Asie avec une capacité de production de 2 millions de wafers par an. Un atout pour Intel qui renforce actuellement ses capacités de production. La technologie de Tower et ses fonderies sont très complémentaires des capacités d'IFS.