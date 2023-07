Intelligence artificielle : KPMG signe un contrat pluriannuel de "plusieurs milliards de dollars" avec Microsoft

Le réseau de cabinets d’audit et de conseil KPMG n'a pas résisté à l'attrait de l'intelligence artificielle. Il a annoncé le 11 juillet une extension majeure de ses contrats existants avec Microsoft chiffrée à plusieurs milliards de dollars courant sur 5 ans.



Elle couvre l'accès aux services cloud de Microsoft, dont Microsoft Fabric et Azure Cognitive Services, mais aussi à la brique Azure OpenAI pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle générative. Les deux partenaires mettent en avant leur base de clients communs (plus de 2500), pour qui ce rapprochement sera particulièrement avantageux.

Traiter plus de données plus rapidement

Quelques cas d'usages sont mis en avant. D'abord l'audit, avec de nouvelles capacités intégrées à la plateforme Clara de KPMG. L'utilisation de Microsoft Fabric permettra aux équipes de KPMG de travailler en temps réel sur les données clients, sans qu'il soit nécessaire de les importer en amont dans la plateforme.



Pour le calcul des taxes et impôts, les clients de KPMG pourront par exemple utiliser des modèles d'IA générative pour produire plus facilement des rapports sur leurs critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à partir de KPMG Digital Gateway. Pour le conseil, ces services permettront d'accélérer et de simplifier le développement d'applications spécialisées pour les clients.