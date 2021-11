Jack Dorsey quitte Twitter, le CTO prend la relève

Le cofondateur et PDG de Twitter Jack Dorsey a annoncé lundi 29 novembre 2021 quitter la présidence de Twitter. Il explique que cela fait près de 16 ans qu'il a un rôle dans la société qui a été fondée en en 2006. Il est temps pour lui de quitter le réseau social. "Il y a beaucoup de discussion autour de l'importance d'une entreprise à être dirigée par son fondateur. En fin de compte, je pense que c'est limitant et un point d'échec", écrit simplement Jack Dorsey. Toutefois, le fondateur de Twitter était surtout régulièrement critiqué car il a continué de diriger sa nouvelle entreprise Square, spécialisée dans les paiements en ligne. Jack Dorsey ajoute que Twitter est laissé entre de bonnes mains.



not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack?? (@jack) November 29, 2021



Poursuivre la stratégie de monétisation

Suite à long processus mené par le conseil d'administration, Agrawal Parag, est nommé directeur général de Twitter. Jack Dorsey salue la nomination de l'ancien CTO : "Il est mon choix depuis un certain temps étant donné à quel point il comprend l'entreprise et ses besoins". Il assure que l'homme est derrière les dernières décisions importantes visant à transformer la société. Bret Taylor, qui intègre le conseil d'administration, "comprend l'entrepreneuriat, la prise de risques, les grandes entreprises, la technologie, le produit, et il est ingénieur", ajoute Jack Dorsey. Le cofondateur précise avoir fait venir Bret Taylor lorsqu'il a été nommé CEO.



Les nouveaux responsables de Twitter vont avoir à leur charge la poursuite de la stratégie visant à monétiser le réseau social. Twitter étudie par exemple un modèle payant, et teste des fonctionnalités d'achats. Le site de micro-blogging cherche également à se concentrer sur le développement de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités et améliorer son offre de services dans des domaines porteurs comme la publicité basée sur les performances, les offres pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les initiatives commerciales. Des fonctionnalités pouvant être monétisées.



Jack Dorsey ne précise pas ce qu'il va faire par la suite. Toutefois, l'homme récemment créé une fintech baptisée Square qui est spécialisée dans les solutions de paiement "nouvelle génération" pour les commerçants. Va-t-il plus s'impliquer dans la fintech ? A noter que Jack Dorsey est un grand fan des NFT et très engagé dans le secteur des cryptomonnaies. Il a par exemple il a vendu son propre premier tweet sous forme de NFT. Pourrait-il se lancer dans un nouveau projet alors que les NFT sont sur le devant de la scène ?