L'e-commerce en croissance de 15,1% en France sur l'année 2021

Les Français ont dépensé 129,1 milliards d'euros sur internet en 2021, selon la Fevad. La fédération e-commerce et vente à distance a publié le 3 février 2022 le bilan de l'année écoulée pour l'e-commerce en France. Les ventes de produits et services en ligne ont augmenté de 15,1% par rapport à l'année précédente. Une hausse assez marquée puisqu'en 2020, le secteur de l'e-commerce avait déjà connu une croissance de 8,5%.



129,1 milliards d'euros dépensés sur internet

Plus de la moitié de la somme est dépensée pour l'achat de produits sur internet (66,7 milliards d'euros), secteur qui a augmenté de 7%. Les sites de vente sur internet ont enregistré plus de 2,1 milliards de transactions pour un panier moyen de 60 euros. Une très légère baisse par rapport à 2020 ou le panier moyen était de 61 euros. L'e-commerce est estimé à 14,1% du commerce de détail (la vente de produits) soit en augmentation de 0,7% et le nombre de site marchands actifs a augmenté de 11% sur l'année écoulée.



A noter, le secteur du transport, tourisme, loisirs qui est reparti à la hausse (+44%) même s'il est toujours en retraite par rapport à l'année 2019 (-16%). La mise en place du passe sanitaire et la prise de mesures moins contraignantes par le gouvernement, qui a limité les confinements et couvre-feu, a sans doute favorisé la reprise du tourisme. Mais ce secteur n'a toujours pas rattrapé son niveau d'avant crise puisqu'il connait une baisse de 16% par rapport à 2019.



Les catégories habillement-mode, produits de grande consommation et mobilier-décoration ont progressé au cours de l'année écoulées avec respectivement +6%, +6% et +18%. A l'inverse, les catégories produits techniques et beauté, qui avaient le plus fortement progressé en 2020, sont en recul (respectivement -6% et -3%). La Fevad note la progression des marketplaces, qui permettent de vendre des produits pour le compte de tiers (+5%). "Leur poids dans le volume d’affaires des sites qui les hébergent est de 33% contre 31% en 2020", précise la fédération.



41,8 millions d'acheteurs sur internet

Amazon, marketplace par excellence, est le site e-commerce le plus visité en France. Devant Leboncoin, Cdiscount, la Fnac et Vinted, selon le baromètre de l'audience du e-commerce en France réalisé par Médiamétrie en partenariat avec la Fevad. Selon ce baromètre, 41,8 millions d'acheteurs sur internet ont été recensés sur l'année 2021, soit 80% des internautes de 11 ans et plus.



"C'est un fait, la crise sanitaire a poussé les Français à consommer davantage sur internet : 38% des cyberacheteurs déclarent avoir commandé davantage sur internet qu’avant le début de la crise, a commenté Marc Lolivier, délégué général de la Fevad, dans un communiqué. Et ils sont quasi-unanimes à penser que ces nouvelles habitudes d'achat sur internet vont perdurer au-delà de la crise".



Deux faits notables sont à retenir : le marché de la seconde main touche désormais 80% des cyberacheteurs qui ont déjà achetés ou revendus des produits reconditionnés. La nouvelle tendance du shopping en direct vidéo est encore peu connue puisque seulement 18% des cyberacheteurs en ont déjà entendu parler et 12% ont déjà participé à un tel évènement.