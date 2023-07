L’un des cofondateurs de Stability AI poursuit en justice l’entreprise et son PDG

La société états-unienne Stability AI, spécialisée dans l’intelligence artificielle générative et connue pour son modèle Stable Diffusion, n’en finit pas de faire couler de l’encre. Après un lancement très médiatique de son outil phare et une levée de fonds de plus de 100 millions de dollars en fin d’année dernière, la start-up se retrouve cette fois au tribunal, sur le banc des accusés, dans un conflit qui oppose son patron Emad Mostaque à l’un de ses anciens associés, Cyrus Hodes.



Dans une action en justice lancée jeudi 13 juillet devant le tribunal de première instance du district nord de Californie, celui-ci reproche à Emad Mostaque de l’avoir floué en rachetant ses parts (15%) de Stability AI pour seulement 100 dollars, entre octobre 2021 et mai 2022. Le tout, "sur la base de fausses déclarations et omissions frauduleuses", plaide Cyrus Hodes.



Au moment où il cédait ses dernières actions à Emad Mostaque (et alors que Stable Diffusion n’avait pas encore vu le jour), ce dernier et Stability AI "négociaient secrètement avec des sociétés de capital-risque désireuses d'investir", affirme le plaignant, qui estime avoir été induit en erreur sur la valeur réelle de l’entreprise.

"La participation de Hodes dans Stability AI doit être rétablie"

Cyrus Hodes demande donc réparation. "Les actions que Mostaque a achetées à Hodes pour la modique somme de 100 dollars auraient une valeur de marché de plus d'un demi-milliard de dollars", indique la plainte. L’ex-associé de Mostaque réaffirme sa volonté de faire marche arrière concernant la vente de ses parts : "Ces transactions doivent être annulées et la participation de Hodes dans Stability AI doit être rétablie."



De son côté, Emad Mostaque s’est défendu le 17 juillet sur son compte Twitter. "Laissez-moi être clair : ces demandes sont dépourvues de tout fondement factuel et juridique", considère-t-il. Et de poursuivre : "J'ai incité Cyrus à conserver ses parts, en lui assurant que je développerais l'entreprise et qu'elle finirait par prendre de la valeur." L’actuel actionnaire majoritaire de Stability AI assure aussi que, contrairement à ce qu’il affirme, Cyrus Hodes était au fait de l’existence du projet Stable Diffusion, joignant à son tweet plusieurs captures d’écran de conversations avec l’intéressé.



La justice aura donc pour mission d’identifier la version de l’histoire la plus proche de la réalité et l’existence de preuves factuelles pourrait bien être décisive. Dans sa plainte, Cyrus Hodes indique d’ailleurs qu’Emad Mostaque a supprimé plusieurs messages d’un canal WhatsApp commun après que les deux hommes ont évoqué la possibilité d’un contentieux juridique.



À noter également que la plainte intervient quelques jours seulement après la parution dans le magazine Forbes d’une enquête sur "les antécédents d’exagération" d’Emad Mostaque, dépeint comme un entrepreneur capable de s’approprier sans vergogne les idées et le mérite de ses collaborateurs.