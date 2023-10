L'Union européenne et le Japon souhaitent se rapprocher pour réguler l'IA générative

Face à l'essor de l'intelligence artificielle générative et à l'absence de cadre réglementaire suffisant pour réguler la technologie, l'heure est à la coopération internationale entre le Japon et l'Union européenne. Défendant son AI Act, le Vieux continent souhaite en effet se rapprocher du Pays du soleil levant, d'après une interview de la vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence Vera Jourova accordée à l'agence de presse britannique Reuters.



"Je vois une grande convergence dans la façon dont nous envisageons l'IA et l'IA générative", a déclaré la responsable européenne au sujet du membre du G7. Et de poursuivre : "J'étais récemment en Chine et c'est totalement différent. J'ai pu discuter avec nos partenaires japonais parce que nous n'avons pas à nous expliquer les choses les plus élémentaires." L'Union européenne et le Japon pourraient donc ouvrir dans les prochains mois des consultations communes concernant une régulation de l'intelligence artificielle au sens large.

Un code pour les entreprises

Vera Jourova a toutefois fait savoir à Reuters que la réflexion autour d'un code de conduite dédié aux entreprises impliquées dans cette technologie demanderait des travaux supplémentaires pour s'accorder sur une stratégie qui soit stricte et permette dans le même temps une croissance économique du secteur.



Le premier ministre japonais Fumio Kishida devait dévoiler sa stratégie ce lundi dans le cadre d'un forum à Kyoto, en s'attaquant notamment au potentiel de désinformation qu'incarne l'IA générative. D'après Bloomberg, ce code de conduite pourrait être proposé dès cet automne dans le cadre d'un sommet du G7.



Ce rapprochement sur l'intelligence artificielle entre l'UE et le Japon s'inscrit dans le cadre d'un renforcement récent de la coopération internationale qui lie les deux entités en ce qui concerne l'industrie du numérique dans son ensemble. Celui-ci avait été annoncé le 3 juillet par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton et devait concerner notamment les semi-conducteurs, la connectivité par câbles sous-marins et la cybersécurité.