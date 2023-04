La Bourgogne-Franche-Comté inaugure son hub européen d'innovation digitale

13 partenaires aux expertises complémentaires, pôles de compétitivité, clusters, universités ou encore institut technologique, sont réunis au sein du hub européen d’innovation digitale DEDIHCATED BFC. Officiellement lancé le 4 avril, ce guichet unique s’adresse potentiellement aux 7 000 entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté.



Installée dans une région réputée pour son industrie automobile et des transports, pour la métallurgie, la plasturgie ou encore l’agroalimentaire et les microtechniques, le hub, bien que porté par le pôle véhicule du futur, s’adresse à tous les secteurs d’activité.



"L’objectif est de faire monter en compétences toutes les entreprises de la région et de les accompagner dans leur transformation digitale", précise Emmanuel Paris, coordinateur de DEDIHCATED BFC dont le financement européen de 3,7 millions d’euros sur trois ans a permis de créer le poste.

Un suivi en deux étapes

En intégrant le hub, une entreprise passera d’abord un diagnostic de maturité numérique intégrant des questions pratiques pour définir son profil. "L’entreprise sera ensuite orientée vers la solution interne ou de notre réseau qui pourra l’aider." Trois parcours ont ensuite été défini.



Le premier, "de la donnée à l’intelligence artificielle pour la gestion d’entreprise", porte sur l’optimisation des procédés complexes. Des capteurs intégrés déverseront leur flot de données sur la production ou encore les consommations d’énergie. Elles pourront alors être interprétées afin de définir les conditions optimisées, l’IA orientant vers les solutions possibles.

Premier pas vers un jumeau numérique

Le deuxième parcours, "de la digitalisation des activités et des processus de production vers le jumeau numérique", vise à aider les entreprises à digitaliser les procédés et à améliorer la productivité de leurs lignes ou encore la qualité des produits.



"Avec le contrôle d’aspect, de matière ou de conformité de plus en plus sollicité, le jumeau numérique apporte des solutions et peut être complété par l’intelligence artificielle. Il se montre pertinent aussi pour la maintenance prédictive ou pour former un nouveau collaborateur. Il vaut mieux qu’il fasse une mauvaise manipulation sur la version virtuelle", a sourit Marc Becker, président du pôle véhicule du futur. En s’appuyant sur l’exemple de la papeterie industrielle Gemdoubs, les représentants du nouveau hub ont également mis en avant les atouts du jumeau numérique auprès des clients.



"Avec une image numérique de la bobine de papier, il pourra choisir sur le jumeau une tranche spécifique en fonction de l’utilisation qu’il prévoit." Parallèle aux deux premiers parcours, un pack cybersécurité transversal viendra compléter l’ensemble tout comme un dernier parcours, "l’identification des partenaires et des financements potentiels".

Une transition pour durer

DEDIHCATED BFC se fixe l’objectif d’accompagner au moins 200 entreprises sur un premier diagnostic avant de leur proposer un suivi adapté. "Nous agissons en complément de ce qui existe et non en supplément des programmes existants portés par les membres du consortium," a insisté Emmanuel Paris.



En parallèle, les industriels voient dans ce nouveau guichet unique, une façon d’attirer de nouveaux talents. "La moyenne d’âge de mes collaborateurs est de 35 ans, cela implique notamment d’être connectés. Il faut aussi innover pour pérenniser l’entreprise," a souligné Sylvie Vermot, responsable qualité de Gemdoubs. Le hub entend guider les industriels dans leur premier pas vers la transformation numérique.