La chute de FTX atteint le système bancaire avec la liquidation de Silvergate Bank

La chute de FTX aura finalement eu raison de Silvergate Bank. LA banque des acteurs de la crypto aux États-Unis va liquider ses opérations, a annoncé sa maison mère Silvergate Capital dans un document transmis au régulateur des marchés financiers.



La liquidation de Silvergate Bank va plonger encore un peu plus l'écosystème des cryptomonnaies et dans le marasme, car l'accès au système bancaire lui est de plus en plus restreint. Silvergate leur permettait d'effectuer des transactions en dollars. En revanche, tous ses clients récupèreront leurs dépôts, a-t-elle précisé.

La banque de toutes les grandes plateformes et des stablecoins

La sénatrice Elisabeth Warren, qui avait plus ou moins prédit la crise de 2008 et dénonce régulièrement les dérives de la finance mondiale, a estimé que la chute de Silvergate Bank était "prévisible". "J'avais averti que l'activité de Silvergate était risquée, si ce n'est illégale. Maintenant, les consommateurs doivent être remboursés et les régulateurs devraient prendre des mesures contre les risques de la crypto." D'autres observateurs remettent en question les procédures de contrôle de la banque.



Silvergate Bank avait perdu récemment de gros clients, parmi lesquels Coinbase, Paxos, Cypto.com, Circle, Galaxy Digital et Gemini, échaudés par ses difficultés capitalistiques. Auparavant, elle avait subi les faillites de ses clients FTX et Genesis. De nombreux stablecoins adossés au dollar (et donc supposés avoir des réserves en devises) étaient également chez Silverbank.

Un "bank run" monumental causé par le scandale FTX

La banque avait démarré il y a une trentaine comme une banque tout à fait classique, spécialisée dans l'immobilier, avant de prendre le virage des cryptomonnaies en 2014. Mais en 2022, patatras. Sur le seul quatrième trimestre, ses clients ont retiré 8,1 milliards de dollars de la banque, qui a perdu un milliard sur la période.



C'est aussi Silvergate qui avait racheté en janvier 2022 la technologie développée par Facebook pour le projet de stablecoin Diem, un projet maudit qui décidément ne verra jamais le jour.