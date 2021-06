La filiale d'Embraer dédiée à la mobilité aérienne urbaine en discussion pour une fusion à 2 milliards

Eve Urban Air Mobility, la filiale d'Embraer dédiée à la mobilité aérienne urbaine, pourrait prendre son indépendance. L'avionneur brésilien est actuellement en discussion en vue d'une fusion de cette filiale avec Zanite Acquisition Corp, qui un est une société d'acquisition à vocation spécifique dite SPAC, rapporte Bloomberg.



Un accord valorisant Eve à 2 milliards

Les discussions sont actuellement en cours et pourraient ne pas aboutir, a précisé Embraer à l'agence de presse. L'accord pourrait valoriser le nouvel ensemble à 2 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier.



Zanite Acquisition a deux co-CEO : Kenn Ricci, co-propriétaire de Directional Aviation Capital qui contrôle le service de jets privés Flexjet, et Steve Rosen, co-fondateur du fonds Resilience Capital Partners. Kenn Ricci, qui a fondé plusieurs sociétés de jets privés, s'est emparé de Flexjet qui appartenait à Bombardier en 2013, rappelle Bloomberg. La société vend des participations partielles dans sa flotte d'avions d'affaires, permettant aux membres de voler en jet privé sans avoir à acheter d'avions.



Commande de 200 eVTOL

Eve Urban Air Mobility, dont Andre Stein est le CEO, planche sur les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). La filiale d'Embraer a noué un partenariat avec Helisul Aviation, un opérateur d'hélicoptères brésilien. Partenariat qui comprend une commande de 50 eVTOL avec des livraisons commençant début 2026. "Les solutions de mobilité aérienne urbaine disruptives peuvent amener les mêmes types de bénéfices que l'aviation a déjà apporté aux trajets longue distance en rapprochant les personnes, en offrant aux urbains plus d'options pour se déplacer en ville", a déclaré Andre Stein à l'occasion de ce partenariat.



Eve Urban Air Mobility a également noué un partenariat avec Halo Aviation, entreprise qui propose des voyages en hélicoptères haut de gamme aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Cette entreprise, qui fait partie de Directional Aviation Capital, a commandé 200 eVTOL à Eve avec un début de livraison prévu pour 2026.



La filiale d'Embraer n'est pas la seule société qui cherche à développer des eVTOL pour la mobilité urbaine. De nombreuses start-up se lancent dans cette course comme Volocopter, Archer ou encore Lilium. Ce secteur intéresse également de grands industriels comme Hyundai, Airbus et Fiat Chrysler.