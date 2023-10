La France compte 236 start-up spécialisées dans la décarbonation de l'industrie

"La transition environnementale et numérique est à la fois notre grand défi et un enjeu de mobilisation dans le cadre de la réindustrialisation", a déclaré Vincent Moulin Wright, le directeur général de France Industrie, à l'occasion de la présentation le 5 octobre de la deuxième édition du mapping des start-up engagées pour la décarbonation de l'industrie, lors de l'événement BIG de Bpifrance.

Mettre en avant les acteurs innovants

D'après cette cartographie, la France compte 236 jeunes pousses dont l'activité vise à diminuer de façon tangible l'empreinte carbone de leurs clients via un produit ou un service. Seules les entreprises créées après 2010 ont été comptabilisées dans ce mapping. L'objectif assumé de Bpifrance, France Industrie et Alliance Industrie du Futur est de mettre en avant "les acteurs les plus récents et innovants". Le mapping révèle également que plus d'un tiers des start-up ont été créées il y a moins de cinq ans, dont 13% créées depuis 2020.



Les 236 sociétés totalisent 7902 employés, soit en moyenne plus de 33 employés par start-up. Un certain nombre d'entreprises – notamment Helexia (accompagnement de la stratégie RSE des entreprises), Metron (solution digitale pour la visualisation, le suivi, l'optimisation et la modélisation IA de la stratégie de performance énergétique) ou encore Phenix (lutte contre le gaspillage) – cumulent plus d'une centaine de salariés.

En amont de la chaîne de production

Dans les détails, les entreprises qui opèrent en amont de la chaîne de production industrielle représentent plus de 23% de l'ensemble. 80% d'entre elles offrent des produits conçus comme des alternatives à faible émission de carbone aux matières premières traditionnellement polluantes utilisées dans l'industrie. Les 20% restants s'attellent aux défis de la logistique et de la traçabilité.



102 start-up ont été classées dans la catégorie "production industrielle", ce qui représente 43% des sociétés du classement. Cette catégorie englobe toutes les start-up qui proposent des solutions pour diminuer les émissions de carbone au sein des usines, au moment précis où la production a lieu. 64% d'entre elles se concentrent sur des enjeux énergétiques, soit en proposant des alternatives énergétiques décarbonées soit en offrant des solutions pour optimiser la consommation d'énergie. 34 entreprises fournissent ainsi des logiciels permettant de suivre en temps réel la consommation énergétique des installations et identifier des opportunités d'efficacité.

Minimiser les déchets et les pertes

Certaines entreprises ont la particularité d'intervenir en fin de cycle de production. Elles proposent des solutions pour minimiser l'impact des déchets et des pertes des industries. 23% d'entre elles se concentrent sur le traitement des déchets tandis que 20% se spécialisent dans la valorisation des émissions, comme la réutilisation de la chaleur ou des fumées produites. Par ailleurs, 22% des entreprises classées dans cette catégorie se focalisent sur la gestion des risques environnementaux.



La dernière catégorie propose un focus sur certaines industries à forte empreinte carbone, telles que la chimie, la construction et l'agro-industrie. 9 start-up se focalisent sur le secteur de la chimie, 23 dans la construction et 20 sont dédiées à l'agro-industrie.

Répondre à l'objectif de réduction de 35% des émissions de CO2

Cet écosystème représente un vivier de solutions face à l'objectif de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, d'une réduction de 35% des émissions de gaz à effet de serre et de 81% en 2050 par rapport à 2015. "Après des années de désindustrialisation, la France peut aujourd'hui projeter l'espoir de reconstruire une base industrielle puissante", a conclu Raphaël Didier, directeur de la transformation et la stratégie innovation et directeur du fonds d'amorçage industriel de Bpifrance.