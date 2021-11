Le régulateur américain exprime des "inquiétudes" sur le mariage entre Nvidia et Arm

La Federal Trade Commission (FTC), l'autorité en charge de l'application du droit de la concurrence aux Etats-Unis, poursuit son enquête sur l'acquisition par Nvidia de la pépite britannique Arm, leader de la conception de puces mobiles. Le régulateur aurait exprimé "des préoccupations", d'après le Financial Times, citant Nvidia qui a pris la parole à l'occasion de la présentation de ses derniers résultats trimestriels.



Trouver un terrain d'entente avec la FTC

L'entreprise a précisé qu'elle était en pourparlers avec la FTC pour trouver "des façons de répondre à ses préoccupations". En revanche, elle a refusé de révéler les motifs de cette décision et les concessions qu'elle a proposées en retour.



L'opération est également dans le viseur de la Commission européenne et de la Competition and Markets Authority (CMA), l'autorité de la concurrence britannique. Cette dernière vient d'ouvrir le 17 novembre 2021 une enquête approfondie. Dans les deux cas, Nvidia a proposé des concessions avec pour objectif de montrer sa volonté de maintenir Arm comme fournisseur de technologie "neutre".



En effet, les designs de la société britannique sont utilisés par tous les processeurs du marché, qu'il s'agisse de ceux d'Apple, Qualcomm, Mediatek, Samsung ou Huawei. Ils sont omniprésents dans les smartphones, tablettes, objets connectés et dans tous les équipements spécialisés basse consommation, mais aussi dans les data centers.



Un risque pour la concurrence d'après Qualcomm, Microsoft et Google

Interrogés par la FTC, Qualcomm, Microsoft et Google ont exprimé des craintes quant à la répercussion du rachat sur la concurrence. "Nous pensons qu'il y a un grand risque que Nvidia devienne le gardien des technologies Arm et qu'il empêche d'autres fabricants de puces d'utiliser la propriété intelectuelle d'Arm", expliquait Qualcomm à cette occasion. De leurs côtés, Google et Microsoft travailleraient sur leurs propres puces basées sur les designs Arm. Des travaux qui se compliqueraient considérablement si Nvidia obligeait Arm à modifier sa politique d'octroi des licences de propriété intellectuelle.