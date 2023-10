La Halle de l'Innovation, nouveau QG du numérique et de l'entrepreneuriat à Montpellier

C’est le nouveau centre de gravité des jeunes entreprises innovantes de la Métropole de Montpellier. La Halle de l’Innovation et ses 8000 m2 ont enfin été inaugurés le 18 octobre, après avoir ouvert au printemps à côté de la gare TGV Montpellier Sud de France, dans le nouveau quartier d’affaires Cambacérès, en grand chantier.



"C’est notre quartier réceptacle du développement économique et notamment du numérique, a lancé le maire et président de la Métropole Michaël Delafosse. Cette Halle de l’Innovation montre le volontarisme montpelliérain et notre politique pro business, alors que la French Tech vient de fêter ses dix ans."



La construction et l’aménagement du bâtiment ont coûté 21,4 millions d’euros hors taxes à la métropole, aidée pour 1,130 million par la Région Occitanie et pour 1,1 million par l’État. Le cabinet d’architectes parisien Studio Muoto affirme avoir voulu "réinventer le bureau pour répondre au travail collaboratif".



Auteur du design et de l’aménagement intérieur, le Montpelliérain Studio Jaouen dit s’être inspiré "des halles méditerranéennes" et a créé des "espaces ouverts et flexibles" pour "favoriser le bien-être des occupants". Le bâtiment offre un rez-de-chaussée avec de vastes espaces de rencontres et deux étages, avec 104 bureaux, 12 salles de réunion, un FabLab, un GameLab, ainsi que des... balançoires et table de ping-pong.

Une capacité de 60 start-up

Sur place, les start-up sont à deux pas des structures-clés de l’accompagnement des entreprises innovantes et de la filière numérique. À commencer par le BIC (Business Innovation Centre) de Montpellier. "Deux tiers de l’équipe de 20 personnes se trouvent à la Halle de l’Innovation, les autres à la pépinière Cap Alpha", précise la directrice Isabelle Prévot. Ont aussi emménagé le cluster numérique régional Digital 113 (il a aussi des bureaux à Toulouse), le réseau French Tech Méditerranée, les business angels de Melies, l’accompagnateur de l’innovation Wesprint et l’incubateur pour femmes entrepreneures innovantes Les Premières Occitanie.



Mi-octobre, douze start-up en incubation et accélération sont déjà installées. Elles sont largement axées sur le numérique comme Domdata, Factory 456, la e-santé comme Ai-Stroke, TachyCard, BipSoin, ou l’univers green tech (Sween, Minerve, Foodpilot, LineupOcean).



"La capacité d’accueil de la Halle de l’Innovation est d’environ 60 entreprises et 450 personnes, précise Isabelle Prévot. Des rencontres avec les porteurs de projets et des comités de sélection ont lieu tous les mois. Elle devrait se remplir sur un an. Un moment décisif sera certainement l’arrivée du tram." Le président de la Métropole indiquait hier l’entrée en service de l’extension du tramway jusqu’à la gare TGV Sud de France au premier semestre 2025.

Un parcours immobilier pour les start-up

"La Halle de l’innovation rajoute un étage à la fusée de l’incubateur public", relève Hind Emad, vice-présidente de la Métropole déléguée au développement économique et numérique, et elle-même exemple de la French Tech et "enfant du BIC" comme créatrice de la plateforme de mobilité solidaire Faciligo. Le BIC de Montpellier a accompagné 159 projets et entreprises en 2022, et au total 886 ont été accompagnées depuis la création du BIC de Montpellier en 1987, il y a 35 ans.



La Halle de l’Innovation et la pépinière Cap Alpha (Clapiers) ont vocation à recevoir les entreprises innovantes en création. La pépinière Cap Omega (proche de Dell et IBM) est désormais repositionnée en hôtel d’entreprises, tout comme son voisin le MIBI. "Dans ce cas, il s’agit d’un hébergement sans accompagnement par le BIC", explique Isabelle Prévot. Quant à l’ancienne mairie en centre-ville, utilisée à partir de 2017 comme "Totem French Tech", elle a été vidée et sera détruite d’ici à la fin du mandat selon les élus.