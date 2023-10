La justice européenne limite le droit à la rétractation des abonnements conclus à distance

Existe-t-il un nouveau droit de rétractation en cas de reconduction tacite d'un abonnement conclu à distance ? Voici la question à laquelle devait répondre la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) saisie par la Cour suprême autrichienne (Oberster Gerichtshof). Dans un arrêt rendu le 5 octobre, elle a répondu par la négative : le droit du consommateur de se rétracter d'un contrat conclu à distance gratuit et reconduit tacitement n'est garanti qu'une seule fois à condition qu'il ait été informé de "manière claire, compréhensible, explicite" qu'une fois la période d'essai terminée, l'abonnement deviendra payant.

Un service de soutien scolaire à distance

Le litige opposait le Verein für Konsumenteninformation, une association autrichienne de protection des consommateurs, et l'entreprise allemande Sofatutor GmbH qui propose un service de soutien scolaire à distance. Ses conditions générales de vente prévoient que, lors de la première souscription d'un abonnement, sa plateforme peut être testée gratuitement pendant une période de 30 jours à compter de la conclusion du contrat. A l'issue de cette période sans opposition de la part de l'utilisateur, le contrat est reconduit tacitement et se transforme en abonnement payant.



Dans le cas où la période d’abonnement payant arrive à échéance sans que Sofatutor ou le consommateur ait résilié le contrat en temps utile, les mêmes conditions générales prévoient que l’abonnement concerné est automatiquement reconduit pour une durée déterminée. Lors de la conclusion du contrat à distance, l'entreprise allemande informe les utilisateurs de leur droit de rétractation.

Un délai légal de 14 jours

Or, d'après l'association autrichienne, l'utilisateur dispose d'un droit de rétractation au titre non seulement de sa souscription à un abonnement avec essai gratuit de 30 jours mais aussi de la transformation de cet abonnement en abonnement payant. Elle avait donc saisi la justice autrichienne qui, ne sachant pas traiter la question, a saisi la juridiction européenne. Cette dernière rappelle que la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs prévoit un délai de 14 jours pour se rétracter "sans avoir à motiver sa décision".



De plus, avant d'être de nouveau engagé, le professionnel doit fournir aux consommateurs les informations sur les conditions, les délais et modalités d'exercice du droit de rétractation. "L'information précontractuelle revêt (...) une importance fondamentale et lui permet de prendre, d’une façon éclairée, la décision de conclure ou non le contrat à distance avec le professionnel", indique le juge européen. Ainsi, si le consommateur n'a pas eu accès à ces informations d'une façon "éclairée", il dispose de nouveau d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la reconduction tacite du contrat.