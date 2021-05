La pénurie de puce affectera le secteur des PC toute l'année, selon Dell et HP

Après l'industrie automobile, au tour du secteur des ordinateurs portables ? Dell et HP ont chacun rapporté, à l'occasion de la présentation de leurs résultats trimestriels jeudi 27 mai 2021, que la pénurie de puce allait les atteindre. Les entreprises craignent de ne pas pouvoir répondre à la forte demande en PC dans le courant de l'année, rapporte Reuters.



Jusqu'à la fin de l'année

"La situation quant à l'approvisionnement en composants reste limitée", a déclaré Thomas Sweet, CFO de Dell. Il a ajouté que la hausse des coûts d'acquisition de ces puces toucherait son bénéfice d'exploitation au cours du trimestre en cours et entraînerait une légère baisse des revenus sur une base séquentielle. HP, qui est le second plus important vendeur de PC selon IDC data, a affirmé que la pénurie limiterait sa capacité à fournir des ordinateurs personnels et des imprimantes au moins jusqu'à la fin de l'année.



Toutefois, les deux entreprises ont ajouté être optimistes sur le marché global et s'attendent à ce que la demande des ordinateurs portables, nécessaires aux personnes télé-travaillant ou faisant de l'école à distance, se poursuive. Ce marché a fortement accéléré avec la pandémie de Covid-19 et la mise en place de mesures de confinement. Malgré les chiffres positifs, certains investisseurs parient que la croissance des PC a atteint son maximum et n'accélérerait pas encore, rapporte Bloomberg.



La pénurie dans les semi-conducteurs atteint plusieurs pans de l'industrie. L'Union européenne et les Etats-Unis ont pris conscience de leurs dépendances vis-à-vis des acteurs asiatiques qui produisent une grande partie de ces composants. Les deux blocs tentent, chacun à leur manière, de se renforcer dans ce domaine et d'accroître leurs capacités de production. Toutefois, le manque d'un champion européen à la pointe de l'innovation dans ce domaine freine la mise en place d'une stratégie à l'échelle européenne.