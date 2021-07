La production des iPhones bientôt affectée par la pénurie de puces

Apple a indiqué que l'actuelle pénurie mondiale de semi-conducteur a mis à mal ses ventes de Mac et d'iPads à l'occasion d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, rapportée par Reuters mardi 27 juillet 2021. Toutefois, les résultats du troisième trimestre en matière de ventes d'iPhone sont supérieurs aux prévisions.



Mais la pénurie mondiale va commencer à affecter la production de son appareil phare sans qu'il ne soit pour l'instant question d'un retard sur la sortie des prochains iPhones. Apple prévoit ainsi un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires lors que quatrième trimestre.



"Nous avons quelques pénuries"

Le directeur général d'Apple, Tim Cook a expliqué que les puces touchées par les pénuries sont fabriquées avec une technologie plus ancienne, mais qu'elles sont toujours nécessaires comme pièces de soutien pour fabriquer l'iPhone. "Nous avons quelques pénuries. La demande a été si importante et a dépassé nos propres attentes qu'il est difficile d'obtenir l'ensemble des pièces dans les délais que nous essayons d'obtenir", a-t-il indiqué. Pour ses prochains iPad, Apple semble avoir commencé à sécuriser son approvisionnement. TSMC a annoncé fournir en priorité Apple et Intel pour ses puces gravées en 3 nm qui devraient être utilisées pour son nouvel iPad.



Apple a annoncé des ventes et des bénéfices qui ont dépassé les attentes des analystes, grâce à un intérêt particulier pour les iPhone 5G. Les ventes en Chine ont augmenté de 58% pour s'établir à 14,76 milliards de dollars sur le trimestre. Suite à cette hausse des ventes, le chiffre d'affaires total a atteint 81,43 milliards de dollars, contre 73,30 milliards de dollars prévus par les analystes. Toutefois, les dirigeants d'Apple ont fait savoir que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait connaître une croissance à deux chiffres et sera inférieur au taux de croissance de 36,4 % enregistré sur le trimestre qui vient de s'achever. La croissance ralentira également dans le secteur des services d'Apple, ont-ils détaillé.