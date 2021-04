La start-up de cloud gaming Blade (Shadow) est reprise par Octave Klaba

Le tribunal de commerce a tranché. Blade, la start-up française spécialisée dans le cloud gaming, est reprise par HubiC, une solution de stockage grand public qui appartient à Octave Klaba, rapporte NextInpact ce vendredi 30 avril 2021. Octave Klaba s'est déclaré "très heureux d'avoir été retenu par tribunal de commerce de Paris".

Un manque de cash

Blade a voulu surfer sur le développement du cloud et rendre le gaming accessible au plus grand nombre. Fondée en 2015, elle a rapidement connu le succès auprès de sa base d'utilisateurs de test. C'est le déploiement de son offre à grande échelle qui aura, sans grande surprise, posé problème.

Très heureux d’avoir été retenu par le Tribunal de Commerce de Paris pour le 1UP de @Shadow_France !



L’ambition est simple : bâtir la meilleure offre du Cloud Gaming au Monde ! On a désormais tout dans 1 seule boite: équipe talentieuse, aucun souci de CAPEX, le marché mondial ! pic.twitter.com/Yz3RlV02dy — Octave Klaba (@olesovhcom) April 30, 2021

Après un lancement en grande pompe de ses nouvelles offres Shadow fin 2019, la pépite a dû décaler leur déploiement. En parallèle, le nombre d'abonnés a continué de croître et la start-up n'a pas pu répondre à la demande en raison d'un manque de cash. Blade, qui espérait lever des fonds fin 2020, n'est pas parvenu à récolter la somme espérée et s'est placée en redressement judiciaire.



Rapidement, Octave Klaba a fait savoir qu'il était intéressé. OVHcloud avait fourni une partie des nouveaux serveurs de la start-up, ce qui avait attisé son appétit. Un second dossier avait également été déposé devant le tribunal de commerce : une offre de reprise menée par Scaleway et le nouveau CTO de Blade (nommé en septembre 2020), Jean-Baptiste Kempf. Cette seconde offre était préférée par les représentants du personnel, mais pas par l'administrateur judiciaire. Finalement, le tribunal a retenu la proposition de HubiC. L'ensemble des emplois est préservé, excepté celui du CTO.



Une forte concurrence

La nouvelle équipe va devoir s'atteler à développer une offre qui convienne aux abonnés et séduise de nouveaux utilisateurs. Octave Klaba va logiquement pouvoir mettre à contribution ses connaissances et ressources en matière de cloud. Mais le chemin est encore long. D'autant plus que la concurrence est féroce dans ce domaine du cloud gaming. Microsoft (Xbox Game Pass Ultimate), Nvidia (GeForce Now), Google (Stadia) et même Amazon (Luna) ont des services rivaux qui s'appuient sur d'importantes infrastructures.