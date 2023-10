La start-up Hivebrite lève 35 millions d'euros pour son outil de gestion des communautés

La start-up parisienne Hivebrite annonce ce mardi 17 octobre avoir bouclé une série B de 35 millions d'euros, menée par Quadrille Capital aux côtés d’Insight Partners et d’Edward Filippi, investisseurs historiques. Depuis sa création en 2015, elle totalise 54 millions d'euros de financement.

L'éducation, secteur historique

Hivebrite a développé un logiciel SaaS dédié à la création et à la gestion des communautés en ligne. "C'est un booster de croissance", déclare le CEO Jean Hamon à L'Usine Digitale. "Historiquement, nous avons commencé à travailler dans le secteur de l'éducation", raconte-t-il. Aujourd'hui, ce secteur représente 20% des clients de l'entreprise, désormais derrière les associations et les organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que les entreprises qui représentent 40% des clients respectivement. La jeune pousse a conquis près de 1000 clients, dont les universités de Princeton, Stanford, Yale, Notre-Dame ainsi que la Fondation Obama, Boeing et Roche.



En pratique, Hivebrite propose une suite d'outils en marque blanche : site internet, application mobile, annuaire, forums de discussion, emailing, appel de communication et organisation d'événements. "Les données appartiennent à nos clients. Nous ne les monétisons pas", précise Jean Hamon. L'entreprise a le business model classique d'un SaaS. Ses clients souscrivent à un abonnement annuel. A côté, "ils peuvent nous demander un accompagnement spécifique ; la mise en place d'une plateforme par exemple", détaille le CEO.

Intégrer de l'IA dans la plateforme

Grâce à cette nouvelle opération, Hivebrite souhaite continuer à "innover sur le produit" grâce à l'intelligence artificielle en particulier pour "automatiser de plus en plus la gestion des communautés" et ainsi "alléger le travail du community manager" afin qu'il puisse se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, telles "l'organisation d'événements et la création de contenus".



La start-up souhaite également accélérer son expansion commerciale aux Etats-Unis, son premier marché, ainsi qu'en Europe avec un bureau fraîchement ouvert à Londres. Des recrutements sont également prévus pour accroître les effectifs actuels de 200 personnes.