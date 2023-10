La start-up SiFive, fer de lance de l'architecture RISC-V, licencie 20% de ses employés

Il n’y a pas que de bonnes nouvelles dans l'écosystème RISC-V. Mardi 24 octobre, la start-up américaine SiFive a confirmé un important plan social, touchant environ 140 employés, soit environ 20% de sa main-d'œuvre.

"La croissance de l'entreprise n'a jamais été aussi forte et les opportunités n'ont jamais été aussi importantes” promet pourtant la société, qui évoque "l'IA et des produits grand public tels que les wearables et les mobiles". Elle assure aussi être “bien financée pour les années à venir”. Depuis sa création en 2015, elle a en effet levé 366 millions de dollars, selon les décomptes de Crunchbase.

Fondée par les concepteurs de RISC-V

SiFive est l’un des fers de lance de l'écosystème RISC-V. Et pour cause : elle a été fondée par des chercheurs de l'université de Berkeley, qui ont participé au développement de cette architecture de jeu d'instruction qui ambitionne de concurrencer l’architecture dominante ARM. La start-up a développé une gamme de cœurs de CPU pouvant être utilisés par tous.

RISC-V se distingue surtout de l'architecture ARM par son modèle économique. L'utilisation de l’architecture est en effet gratuite alors que son rival facture des royalties aux fabricants de puces. L’intérêt du secteur est grandissant, notamment parce qu’Arm réfléchit à adopter un nouveau modèle économique qui lui permettrait de capter une plus grande part de la chaîne de valeur.

Partenariat entre Google et Qualcomm

Ces derniers mois, plusieurs grands noms ont ainsi affirmé leur soutien à RISC-V, comme Intel, Samsung, Nvidia ou encore Google. Et Apple testerait aussi l'architecture, selon SemiAnalysis, newsletter de référence du secteur. En été, cinq fabricants de semi-conducteurs, dont Qualcomm, ont fondé une coentreprise dont le but sera d'accélérer l’adoption de RISC-V, notamment dans l'automobile.

Mi-octobre, Qualcomm a aussi officialisé un partenariat avec Google afin de concevoir un SoC (système sur puce) Snapdragon basé sur cette architecture. Il pourrait s'agir de la première puce RISC-V produite à très grande échelle. Celle-ci sera dédiée aux prochaines générations de produits tournant sous WearOS, le système d’exploitation de Google pour les wearables, en particulier pour les montres connectées.