Lacework licencie 20% de ses effectifs six mois après avoir levé 1,3 milliard de dollars

Lever 1,3 milliard de dollars n'est pas une garantie anti-crise, même si le tour de table date d'il y a six mois. Lacework, une entreprise américaine spécialisée dans les solutions de sécurité pour le cloud, a annoncé le 25 mai se séparer de 20% de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration liée aux "incertitudes de l'environnement macroéconomique". L'entreprise comptait un millier d'employés en mars dernier.



La société californienne fondée en 2015 a choisi la flexibilité. Elle explique avoir décidé d'adapter son business plan afin d'augmenter son flux de trésorerie, sa rentabilité et d'améliorer son bilan, dans le but de poursuivre ses objectifs de croissance externe. Elle avait multiplié par trois ses effectifs en 2020 et continué d'embaucher rapidement en 2021.



Retour brutal aux fondamentaux

Défaut de planification ? Excès d'anticipation vis-à-vis d'une récession à venir ? L'annonce est en tout cas embarrassante pour Lacework, valorisée 8,3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, qui faisait suite à une autre levée de 525 millions la même année. Mais il n'y a rien de plus volatile qu'une valorisation. Hier, la levée de fonds de 1,3 milliard de dollar constituait un record pour le financement d'une entreprise de la cybersécurité. Aujourd'hui, les VC dans la Silicon Valley préviennent les start-up qu'il va falloir se serrer la ceinture en attendant des jours meilleurs.



Le retour aux fondamentaux risque de faire mal dans certaines start-up, dont les fondateurs n'ont connu que la période récente de l'argent gratuit et de la fabrication de licornes à la chaîne. Croître mais à un coût raisonnable, se concentrer sur le cash flow, penser profitabilité et analyser les résultats à court terme au lieu de baser les multiples de valorisation sur un futur lointain, autant de réflexes à changer pour les entrepreneurs. Chez Lacework, le revirement est brutal.