Le gouvernement lance un appel à projets de 50 millions d'euros pour un "numérique écoresponsable"

Le secteur du numérique représente 2,5% de l'empreinte carbone et 10% de la consommation énergétique annuelles en France. Dans le cadre de la présentation de sa feuille de route "décarbonation du numérique", à l'occasion de la réunion le 4 juillet du Haut Comité pour le Numérique Responsable, le gouvernement a annoncé le lancement d'un appel à projets pour "développer l’éco-responsabilité du secteur numérique".



Doté de 50 millions d'euros pour sa première vague, il pourra être ré-abondé en fonction du succès du dispositif.

Concilier transitions numérique et énergétique

L'appel à projets "EcoNum" sera piloté par l'Ademe (l'Agence de la transition écologique), dans le cadre de la stratégie d’accélération numérique écoresponsable de France 2030. Il s'organise autour de trois axes : l’écoconception des produits numériques ; la réparation, le réemploi et le reconditionnement du matériel informatique ; et les modèles de production responsable. Il a pour but de financer l’innovation.



Les ministres de la Transition écologique Christophe Béchu, de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, et de la transition numérique Jean-Noël Barrot ont également annoncé l'intégration du numérique dans la prochaine stratégie nationale bas carbone (SNBC) qui sera publiée en 2024, afin que le secteur soit inclus de façon systématique dans la baisse de l’empreinte carbone de la France ; et l'accompagnement de 15 nouvelles collectivités territoriales pour définir et mettre en œuvre leurs "stratégies numériques écoresponsables".



"Prolonger la durée de vie des équipements numériques, réduire notre dépendance aux matières critiques et à l’épuisement des ressources, promouvoir un numérique responsable fabriqué en France, voilà autant de défis auxquels nous faisons face. Nous comptons sur la capacité d’innovation de l’écosystème tech afin de concilier les deux transitions, écologique et numérique, et faire de la France une véritable pionnière en la matière", a déclaré Jean-Noël Barrot.