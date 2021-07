Le gouvernement veut soutenir des projets 5G industriels à hauteur de 480 millions d'euros d'ici 2022

Dans le cadre du plan de France Relance, le gouvernement consacre une enveloppe pour le développement de la 5G. Le but est d'aider à la mise en place de ce réseau et de cas d'usages industriels, et de réfléchir aux futures technologies de réseaux de télécommunications.



"La 5G est un pilier de l’industrie 4.0 et de l’usine du futur : la mobilisation de nos industriels autour de la 5G et de ses usages est clef pour la compétitivité de notre pays et représente une véritable opportunité pour créer des emplois pérennes dans nos territoires", explique Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, dans un communiqué. Le gouvernement pense que cette stratégie permettra de créer jusqu'à 20 000 nouveaux emplois à l'horizon 2025.



480 millions d'euros d'ici 2022

Au total, le gouvernement souhaite mobiliser 480 millions d'euros pour soutenir des projets jugés prioritaires d'ici 2022 et jusqu'à 735 millions d'euros d'ici 2025. Ces fonds publics proviennent du 4ème programme d'investissement d'avenir (PIA) et du plan France Relance. Ces sommes ne sont pas tellement nouvelles, mais le gouvernement n'avait encore détaillé les montants précis qui seraient investis dans la 5G. Ces fonds publics doivent, par effet de levier, mobiliser des fonds privés pour un investissement total qui pourrait s'élever à 1,7 milliard d'euros d'ici 2025.



La stratégie du gouvernement repose sur quatre axes : le soutien au développement des usages 5G au profit des territoires et de l’industrie ; le développement de solutions françaises sur les réseaux télécoms ; la consolidation des forces de recherche et développement sur les futures technologies de réseaux ; le renforcement de l’offre de formation.



21 projets déjà retenus

En septembre dernier, le gouvernement a lancé un appel à projets pour soutenir le développement d'applications innovantes dans la 5G. Appel à projets qui a conduit à sélectionner 18 lauréats qui se partagent un total de 260 millions d’euros d’investissements, dont 83 millions d’euros de financements publics. Trois autres projets seront soutenus pour un investissement total de près de 19 millions d’euros, dont un peu plus de 10 millions d’euros de financements publics : le projet "5G-mMTC" porté par Médiane System ; le projet "PIRANA" porté par Kalray ; le projet "5G for IoT" porté par Adeunis.



Un appel à manifestation d’intérêt "Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications" est toujours ouvert. Et le gouvernement va également lancer en septembre prochain une mission sur la 5G industrielle. L'objectif : favoriser le dialogue entre les industriels et les télécoms et "inciter l'ensemble des acteurs de l’écosystème à se saisir des opportunités offertes par la 5G".