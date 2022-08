Le marché des PC à la baisse après deux très bonnes années

Après des années 2020 et 2021 records, le marché des PC ralentit. Les ventes mondiales des fabricants de PC traditionnels ont baissé de 15,3% au deuxième trimestre 2022 pour atteindre 71,3 millions d'unités, selon une étude publiée par le cabinet IDC courant juillet. Ce secteur signe ainsi son second trimestre consécutif de baisse.



Lenovo toujours en tête

Une baisse plus accentuée que prévue en raison des blocages persistants en Chine qui affectent la chaine d'approvisionnement et logistique, ainsi que du contexte macro-économique difficile. Les craintes d'une récession affaiblissent le marché. "La demande des consommateurs pour les PC s'est affaiblie à court terme et risque de se tarir à long terme, car les consommateurs deviennent plus prudents quant à leurs dépenses et s'habituent à nouveau à l'informatique sur d'autres types d'appareils tels que les smartphones et les tablettes", analyse Jitesh Ubrani, research manager Mobile Device trackers chez IDC, dans un communiqué.



Si le marché est toujours boosté par les ventes aux entreprises, elles ont également diminué sur ce segment et les entreprises retardent leurs achats.



Le classement des trois premiers fabricants n'a pas changé : Lenovo s'accapare 24,6% du marché, suivi de HP (18,9%) et de Dell Technologies (18,5%). Apple se hisse à la 5ème position (6,7%) ,juste derrière Acer (6,9%) et devant Asus (6,5%). IDC estime qu'Apple devrait accélérer sa production au cours de la seconde moitié de l'année.

Des ventes meilleures qu'en 2019

Toutefois, tempère IDC, les volumes de ventes sont comparables à ceux du début de la pandémie puisqu'ils s'élevaient à 74,3 millions d'appareils au deuxième trimestre 2020. Surtout, le marché est toujours au-dessus de ses niveaux pré-pandémie, puisque les ventes des deuxièmes trimestres 2018 et 2019 s'élevaient respectivement à 62,1 millions et 65,1 millions d'unités.