Le spécialiste de la location de parking Yespark lève 28 millions d'euros

La start-up parisienne Yespark annonce ce 9 mai sa première levée de fonds de 28 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Ring Capital, Sofiouest, Founders Future ainsi que la Banque des Territoires. NEoT Green Mobility y a également participé.



200 000 places d'ici 2025

Yespark a été fondée en 2014 par Thibaut Chary et Charles Pfister. Elle loue les places de parking pour lesquelles les bailleurs sociaux et les entreprises spécialisées n'ont pas trouvé preneur. Depuis sa création, elle leur a reversé 30 millions d'euros. Présente dans plus de 570 communes françaises, elle dispose aujourd'hui de plus de 60 000 places de stationnement, dont 20 000 en Ile-de-France. Elle est également présente aux Pays-Bas et en Italie. Avec cette levée de fonds, elle espère atteindre les 200 000 places d'ici 2025.



La jeune pousse veut aussi être présente sur le marché des bornes électriques. "Avec nos partenaires et nos investisseurs, nous voulons aider les villes à relever le défi de la mobilité du futur. D'ici 2025, nous allons équiper plus de 30 000 places de stationnement avec des bornes électriques et les proposer à la location longue durée sur notre plateforme à un prix accessible à tous", a expliqué Charles Pfister, co-fondateur et directeur général de Yespark.

Simplifier le processus de location

La valeur ajoutée de l'entreprise est d'avoir simplifié le processus de location des places de parking grâce à une application mobile sur laquelle les automobilistes peuvent rechercher facilement les aires de stationnement les plus proches de leur adresse. Après avoir identifié le parking adapté à leur véhicule, ils peuvent y accéder à l'aide d'une "télécommande numérique" disponible sur l'application. Autre aspect intéressant : l'idée de Yespark est de "s'adapter aux besoins des utilisateurs des véhicules électriques, de deux-roues, aux cyclistes ou à des prochaines tendances de mobilité respectueuse de l'environnement", détaille le directeur général.



La location d'une place de parking pour une voiture est à partir de 40 euros par mois, de 69 euros pour une voiture électrique, de 30 euros pour une moto et de 10 euros pour un vélo. Contrairement à la plupart des start-up, Yespark est rentable depuis sa création. En 2021, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 millions d'euros, en hausse de 35% en un an. Grâce à cette première levée de fonds, elle souhaite consolider son offre à travers le déploiement de bornes de recharge privatives, améliorer sa solution technologique et accompagner sa croissance en recrutant de nouvelles personnes.