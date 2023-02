Le Vision Fund de SoftBank, dans le rouge pour le quatrième trimestre consécutif, revoit sa stratégie

Le conglomérat japonais SoftBank, qui investit massivement dans la tech via ses fonds d’investissement Vision Fund, souffre beaucoup des déboires du secteur, même s’il avait affiché de grosses pertes il y a plusieurs années déjà, bien avant le ralentissement du marché.

Le groupe a annoncé mardi une perte nette de 5,5 milliards d'euros (783 milliards de yens) sur son quatrième trimestre 2022, il avait déjà perdu plus de 9 milliards au trimestre précédent. En fait, il s'agit du quatrième trimestre consécutif au cours duquel SoftBank perd de l'argent. En réaction, l'entreprise annonce qu'elle va lever le pied pour se concentrer sur des investissements raisonnables dans des start-up rentables. Le géant commencerait-il à douter lui-même de sa stratégie ?

Stratégie initiale : des investissements loin d’être softs

Ce sont bien ses fonds d'investissement, et en particulier les deux Vision Fund, qui posent problème. Ils ont perdu 4,6 milliards d'euros (660 milliards de yens) entre octobre et décembre. Fut un temps, SoftBank était pourtant l'un des investisseurs les plus profitables au monde. Celui qui a commencé comme opérateur télécoms dans les années 80 est au fil des décennies devenu un conglomérat détenant des parts dans des dizaines de sociétés cotées en bourse.

Cette stratégie, consistant à investir généreusement sur de nombreuses entreprises technologiques et notamment des start-up, a régulièrement été défendue par son fondateur et CEO Masayoshi Son, qui assurait que les quelques très grosses réussites, et les gains qu'elles généreraient, compenseraient les pertes. Une philosophie motivée par le succès de son premier gros investissement, Alibaba, réalisé au début des années 2000. Un coup de maître que Masayoshi Son n'a pas su reproduire depuis.

Les participations de Vision Fund ont perdu de la valeur

Ces pertes "reflètent la baisse du prix des actions d'un large éventail de sociétés du portefeuille", indique SoftBank. Au total, les participations du SoftBank Vision Fund 1 dans des entreprises cotées en bourse ont une valeur de 18,6 milliards d'euros, à comparer aux 29 milliards d'euros que le géant y a investi.

La société japonaise a notamment perdu plus de 8,4 milliards d'euros au total suite à ses investissements dans l’application de réservation de VTC chinoise Didi. Elle a également enregistré une perte de 4,7 milliards d'euros dans le fiasco de l’introduction en bourse avortée de WeWork.

Le groupe a par ailleurs investi dans plusieurs dizaines de sociétés technologiques non cotées à travers le monde, mais leurs valorisations ont fondu sous le coup de l'effondrement des valeurs de la tech dans le sillage de la déprime des marchés financiers, sur fond de resserrements des politiques monétaires et de perspectives moroses pour l'économie mondiale en 2023.

Ralentir les investissements et se concentrer sur les start-up rentables

Résultat : Softbank semble vouloir revoir sa stratégie, ralentir ses investissements pour se concentrer sur quelques start-up rentables, à l’instar de beaucoup d’investisseurs ces temps-ci. Il a déclaré n'avoir investi "que" 280 millions d'euros aux deuxième et au troisième trimestre, précisant que près de la moitié de ses investissements (49%) ne concernent à présent que des start-up dont le chiffre d'affaires approche les 1 milliard d'euros.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, SoftBank a déclaré être en "mode défense". Masayoshi Son a averti que la période de disette pour les financements des start-up pourrait se prolonger, certains fondateurs n’étant pas disposés à accepter des valorisations inférieures lors de nouvelles négociations. SoftBank Group se prépare à ce que le marché ne commence à se redresser qu'au second semestre de cette année, voire seulement début 2024.