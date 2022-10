Les bons débuts en bourse de Mobileye

Mobileye est de nouveau côtée en bourse. Intel a introduit sa filiale spécialisée dans la conduite autonome au Nasdaq le 26 octobre 2022. Elle a levé 861 millions de dollars à cette occasion, Intel vendant 41 millions d'actions au prix de 21 dollars. Mobileye est donc valorisée à 16,7 milliards de dollars, bien loin des premières valorisations imaginées (de 50 à 30 milliards) mais tout de même au-dessus du prix de son acquisition par Intel, qui était de 15,3 milliards de dollars.



Il est notable que l'entreprise réalise de bons débuts malgré un marché technologique en berne, puisque le prix de son action a grimpé à 29 dollars. Une performance à saluer, d'autant plus que le secteur du véhicule autonome semble entrer dans une phase de turbulence après des années de promesses non tenues quant au déploiement des véhicules autonomes. Mobileye a été l'un des acteurs les plus sobres en la matière, ce qui a pu jouer en sa faveur.

De nombreux clients

L'entreprise a été fondée en 1999 par Amnon Shashua, qui a introduit en bourse sa société en 2014 avant qu'Intel la rachète en 2017. Il est toujours à sa tête. Elle est dans le peloton de tête des fournisseurs de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), et est un pionnier en matière de conduite autonome. Ses technologies équipent de nombreux véhicules, puisqu'elle a noué des partenariats avec des constructeurs comme Volkswagen, BMW et Nissan. Des partenariats d'autant plus intéressants qu'ils lui permettent de collecter de nombreuses données utilisées pour entraîner et améliorer ses systèmes de conduite.



Mobileye a d'ailleurs considérablement développé son programme de tests de véhicules autonomes aux Etats-Unis, en Europe et en Asie et dévoilé des prototypes de robots taxis. Cependant, l'arrivée du véhicule autonome dans le quotidien semble être un objectif encore lointain. La start-up Argo AI, pourtant soutenue par Volkswagen et Ford, vient d'en faire les frais.