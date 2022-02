Les bons résultats du marché du smartphone en 2021

La bonne année 2021 pour les ventes de smartphones. Ce secteur a atteint les 450 milliards de dollars, selon Counterpoint Review, un cabinet spécialisé dans les analyses de marchés. Apple reste largement en tête de ce secteur, rapporte l'étude publiée le 25 février 2022. Le marché du smartphone a augmenté de 7% sur an alors même que les pénuries de composants liées au Covid-19 continuent de perturber l'approvisionnement.



Augmentation du prix moyen

Le prix de vente moyen des smartphones a augmenté de 12% rapport à l'année précédente. Counterpoint explique cela par l'accroissement de la vente de smartphones 5G qui ont un prix de base plus élevés que les modèles 4G. Les smartphones compatibles 5G ont représenté plus de 40% des ventes mondiales de smartphones en 2021, contre 18% en 2020. Les marques comme Oppo, Xiaomi, Vivo et Realme (un autre fabriquant chinois) se sont concentrés sur la commercialisation de smartphones 5G abordables, notamment sur des marchés émergents.



L'augmentation du prix de vente moyen peut aussi s'expliquer par les bonnes ventes de l'iPhone 13. Le cabinet ajoute également constater une augmentation de la demande pour des smartphones de milieu et de haut de gamme. Cette augmentation est notamment liée à l'éducation et au travail à domicile qui ont conduit des utilisateurs à vouloir mieux s'équiper. Un autre facteur est la pénurie de composant qui a conduit certains fabriquant à augmenter leurs prix.



Apple en tête

Comme les années précédentes, Apple est en tête de ce marché avec 196 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'Américain est suivi par son concurrent coréen Samsung avec 72 milliards de dollars. Puis, arrivent les entreprises chinoises Oppo (37 milliards de dollars), Xiaomi (36 milliards de dollars) et Vivo (34 milliards de dollars). A noter qu'Oppo et Vivo sont toutes les deux des filiales de BBK Electronics. Les cinq premiers vendeurs de smartphones s'accaparent plus de 85% du marché.



Apple a enregistré son revenu trimestriel le plus élevé à l'occasion de Q4 de 2021. Sur l'année écoulée, l'entreprise américaine s'accapare 44% du marché mondial. Grâce aux très bonnes ventes de ses iPhones 12 et 13, le prix moyen de vente a augmenté 14%. Enfin, Counterpoint note les bons résultats d'Apple dans les marchés émergents que sont l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam et le Brésil.



Les trois acteurs chinois Oppo, Xiaomi et Vivo sont également en progression avec une augmentation de leurs ventes annuelles de 49%, 47% et 43%. Les revenus de Samsung ont également augmentés, mais seulement de 11%. Tous ces acteurs voient leurs résultats tirés par l'augmentation du prix moyen des smartphones.