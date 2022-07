Les ESN françaises avides de croissance externe

La société française de services informatiques Sopra Steria a annoncé le 28 juillet être entrée en négociations exclusives avec CS Group en vue de l'acquisition de la société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes critiques pour la défense, le spatial et l'énergie. L'ESN, qui se classe au deuxième rang en France selon le dernier classement de Pierre Audoin Consultants, derrière CapGemini, détenait déjà 9,8% du capital. L'accord porte sur l'acquisition de 65,26% du capital, les autres principaux actionnaires s'étant engagées à céder leurs parts.



l'énergie, la défense et la cybersécurité

L'OPA, qui sera lancée début 2023, va permettre à l'ESN de se renforcer dans les secteurs sensibles, notamment le nucléaire, l'aéronautique et la cybersécurité, qui présentent des perspectives de croissance élevée dans le contexte géopolitique et énergétique actuel.



Sopra Steria est déjà présent dans le secteur de la défense, sur lequel il a réalisé un volume d'affaires de plus de 500 millions d'euros en 2021, sur un total de 4,7 milliards. CS Group, de son côté, apporte notamment des solutions technologiques pour la lutte anti-drones, l'entraînement au combat, la surveillance maritime, les systèmes embarqués, et le spatial. Son chiffre d'affaires devrait avoisiner 250 millions d'euros en 2022.

dynamique d'acquisitions

Dans l'univers des ESN françaises, le groupe Open (336 millions de chiffre d'affaires en 2021) a annoncé cette semaine l'acquisition de CRM Centric, un cabinet de conseil et d'intégration partenaire de Salesforce, pour renforcer sa position sur la transformation digitale des acteurs publics.



Le groupe Inetum (2,2 milliards de chiffre d'affaires en 2021), ex-GFI Informatique, vient de son côté de boucler son acquisition par le fonds Bain Capital Private Equity, qui a racheté la totalité de la participation du fonds qatari Mannai. L'un des objectifs est d'accélérer la croissance des investissements, et notamment de se donner les moyens de réaliser des acquisitions stratégiques. Inetum était sur les rangs pour racheter les activités historiques d'Atos, en association avec Thales intéressé par les activités cybersécurité.



D'autres opportunités pourraient se faire jour en France, avec la revue stratégique d'Orange Business Services évoquée hier par la nouvelle patronne du groupe Chrystel Heydemann.