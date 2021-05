Les Etats-Unis pourraient accélérer la création de nouvelles fonderies avec un investissement massif

La pénurie de semi-conducteurs paralyse de nombreux secteurs. Dépendants de l'Asie, principal producteur de puces, de nombreux pays tentent de mettre en place une stratégie visant à renforcer leur capacité de production. A commencer par les Etats-Unis qui sont prêts à investir 52 milliards de dollars.



De 7 à 10 nouvelles fonderies ?

Ce lundi 24 mai, à la suite d'un événement organisé à une fonderie de Micron Technology Inc, Gina Raimondo a indiqué que ce plan de financement du gouvernement pourrait entraîner la mise en place d'une enveloppe globale de "plus de 150 milliards de dollars" provenant du gouvernement fédéral, des états fédérés et des entreprises du secteur privé, rapporte Reuters. Cet argent permettrait de financer à la fois la recherche et la création de 7 à 10 nouvelles fonderies à travers le pays, croit savoir Gina Raimondo, secrétaire d'Etat au Commerce.



"Nous avons juste besoin de l'argent fédéral pour débloquer les capitaux privés", a-t-elle affirmé. "Il pourrait y avoir sept, huit, neuf ou dix nouvelles usines aux Etats-Unis d'ici à ce que nous ayons terminé", a ajouté la secrétaire d'État. Elle pense que les états rivaliseront pour obtenir les fonds et installer les fonderies au sein de leur territoire. Le sénateur américain Mark Warner, un démocrate, a toutefois tempéré le propos en affirmant auprès de Reuters : "Il faudra des années pour que le ministère du Commerce fasse ces investissements".



Renforcer la souveraineté technologique

La pénurie mondiale de puces semi-conducteurs, causée par différents facteurs dont l'augmentation de la demande d'appareils électroniques pendant la pandémie, a grandement affecté les constructeurs automobiles et d'autres industries. Cette pénurie a mis en avant la dépendance vis-à-vis de l'Asie.



Si les Etats-Unis semblent prêts à investir des sommes conséquentes, l'Union européenne peine à trouver une stratégie. La Commission européenne ambitionne de doubler son niveau de production d'ici à 2030. Pour y parvenir la création d'une alliance entre industriels est évoquée ainsi que la création d'une fonderie par des fonds étrangers.