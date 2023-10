Les stratégies partenariales de Deezer semblent porter leurs fruits

Ce 26 octobre 2023, le service de streaming musical français Deezer a dévoilé ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’année. Ils révèlent une croissance de sa base d'utilisateurs de 6,9% depuis fin juin 2023 portant le nombre total d'abonnés à 9,9 millions, et un chiffre d'affaires consolidé de 120,7 millions d'euros, en augmentation de 4,8% par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Une stratégie partenariale payante

Premier moteur de cette croissance, les derniers partenariats de distribution du groupe sur ses marchés principaux. L’offre Meli+ de Mercado Libre a connu un gros succès au Brésil et au Mexique dès les premières semaines, tout comme le partenariat avec RTL en Allemagne et celui avec le fabricant américain d'enceintes Sonos. Le segment des partenariats a ainsi atteint un chiffre d'affaires de 34,2 millions d'euros au troisième trimestre 2023, 11,9% plus élevé qu'à la même période en 2022.



Les derniers mois de la plateforme tricolore ont par ailleurs été marqués par l'introduction d'un nouveau modèle dit "Artist-centric", promettant un écosystème et une rémunération plus équitables pour les créateurs de musique. Annoncé début septembre, il a commencé à être déployé au quatrième trimestre 2023 en France avant de s'étendre à d'autres marchés. Environ la moitié des streams de Deezer fonctionnent déjà selon ce modèle, qui a dû s’accompagner d’une hausse des tarifs.

Hausse des tarifs à partir de fin octobre 2023

Le 21 septembre, Deezer a en effet ajusté ses prix sur plusieurs marchés (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie et Pays-Bas) afin de mieux refléter la valeur du streaming musical et de poursuivre l’amélioration de sa plateforme. Les nouveaux prix doivent commencer à s’appliquer à partir de fin octobre 2023 et seront progressivement déployés à l’ensemble des abonnés directs.



Bien lancé, Deezer prévoit une accélération significative de sa croissance pour le quatrième trimestre, soutenue par la contribution accrue des partenariats récents et l'impact des nouvelles augmentations de prix, qui l’aideront certainement à avancer vers une rentabilité jamais atteinte depuis sa création en 2007, espérée par le groupe pour 2025...